Недвижимость
13.12.2024, 10:15

Эстонский эксперт назвал условие для снижения Euribor до 1,5% в 2025 году

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

По оценке главного экономиста Bigbank Рауля Эаметса, нельзя исключать, что в 2025 году шестимесячный Euribor опустится до уровня 1,5%, пишет rus.err.ee.

Об этом эксперт заявил, комментируя принятое накануне Европейским центральным банком (ЕЦБ) решение в четвертый раз в этом году снизить ставку по депозитам на 25 базисных пунктов до 3%.

„Это решение соответствовало ожиданиям рынков: ставка шестимесячного Euribor уже снизилась до уровня 2,66%“, - отметил Эаметс.

По его словам, большинство аналитических агентств прогнозируют, что в следующем году ЕЦБ предпримет как минимум еще четыре снижения, и к концу 2025 года процентная ставка может составить 2%. Это означает, что шестимесячный Euribor, вероятно, достигнет уровня 1,6–1,8%.

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