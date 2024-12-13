Эстонский эксперт назвал условие для снижения Euribor до 1,5% в 2025 году

Об этом эксперт заявил, комментируя принятое накануне Европейским центральным банком (ЕЦБ) решение в четвертый раз в этом году снизить ставку по депозитам на 25 базисных пунктов до 3%.

По его словам, большинство аналитических агентств прогнозируют, что в следующем году ЕЦБ предпримет как минимум еще четыре снижения, и к концу 2025 года процентная ставка может составить 2%. Это означает, что шестимесячный Euribor, вероятно, достигнет уровня 1,6–1,8%.