Рынок недвижимости пришел в движение, продаваться стали даже квартиры, простаивавшие годами

„Несмотря на то, что экономический спад продолжается уже десятый квартал подряд, покупательная способность неуклонно растет, количество сделок, совершаемых как с новыми квартирами, так и с квартирами вторичного рынка, за последние месяцы выросло примерно на 20%. Почти 800 сделок с квартирами в октябре уже напоминают времена бума. Основная причина увеличения количества сделок в том, что кредиты стали дешевле и доступнее – люди уже давно откладывали принятие решения, к тому же рынки ожидают, что ставка euribor упадет ниже 2% к лету следующего года. В результате в нескольких новых башнях и других новостройках Таллинна, в которых долгое время не заключалось ни одной сделки, было продано по 5-6 квартир“, – сказал Хабал.

„В пригородах столицы к новым квартирам в ценовом диапазоне 3500-4000 евро за квадратный метр интерес выше, но и в соседних волостях в ценовом диапазоне 3000-3500 евро есть спрос“, – добавил Хабал.

„Еще одна причина, по которой сделки начали заключаться, состоит в том, что даже продавцы, которые несколько лет держали цены на высоком уровне, уже не могут ждать и идут навстречу покупателям. Для покупателей картина тоже стала более ясной – они могут видеть, что дом, построенный несколько лет назад, функционирует и могут узнать, каковы реальные ежемесячные расходы за коммунальные услуги“, – сказал Хабал.

„Сейчас на рынке есть и другие аномалии – особенно стоит отметить, например, то, что в октябре в Мустамяэ было заключено такое же количество сделок на вторичном рынке, как и в Ласнамяэ, что является совершенно необычным, учитывая, что население этого района примерно на 40% меньше. Основная причина такой ситуации – отсутствие новостроек, из-за чего на вторичном рынке Мустамяэ особенно жарко, при этом цены в обоих районах пока не выросли. Даже в спальных районах покупатели сейчас предпочитают новые квартиры, но выбор довольно небольшой, поэтому рынок старых панельных домов тоже растет“, – добавил член правления Uus Maa.

„В целом, признаков того, что ситуация на рынке недвижимости в следующем году продолжит улучшаться, больше, чем того, что она останется прежней или ухудшится. Общие экономические показатели скорее указывают на небольшой рост рынка недвижимости в следующем году, правда не такими темпами, как последние несколько месяцев. Резкий рост количества сделок в октябре и ноябре был, пожалуй, в большей степени ложноположительным сигналом. В новом году потребителей ждет повышение налогов и цен, и это обязательно даст о себе знать“, — добавил Хабал.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить