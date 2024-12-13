Планируете купить свое первое жилье? Эксперт объясняет, какие расходы вас ждут

По словам Кикас, вполне понятно, что покупатель, впервые приобретающий жилье, может не сразу учесть все расходы, связанные с покупкой. „Хотя одной из составляющих расходов является выплата кредита, который состоит из основной суммы и процентов, на самом деле существуют и другие расходы, связанные с покупкой недвижимости, о которых поначалу не задумываешься“, – сказала она.

Например, договор страхования жилья является обязательным для недвижимости, купленной в кредит. „Страхование жилья отвечает интересам не только банка, но и домовладельца – если с домом что-то случится, кредит все равно останется. Поэтому страхование жилья позволяет снизить риски, связанные с такой ситуацией“, – поясняет эксперт.

По словам руководителя Центра кредитной компетенции Luminor, при поиске подходящей недвижимости крайне важно ознакомиться с коммунальными платежами. „Обязательно стоит поинтересоваться у брокера или продавца о летних и зимних коммунальных платежах, так как в зависимости от объекта доля коммунальных расходов иногда может быть довольно высокой“.

При покупке недвижимости также важно учесть возможную плату за парковку, услуги телевидения и интернета, поскольку они также могут составлять значительную часть ежемесячных расходов. „Вам также необходимо подумать о меблировке вашего нового жилья и о возможных сценариях дальнейшего роста расходов. В последние годы, например, выросла ставка Euribor и поднялись цены на энергоносители, поэтому всегда стоит подумать о возможном финансовом резерве на случай непредвиденных расходов“, – объясняет Хелина Кикас.