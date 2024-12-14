ЭКСПЕРТ | Этой зимой наступит хорошее время для покупки жилья

Количество сделок с квартирами в Таллинне держится на высоком уровне с июля, особенно активным был октябрь. Это свидетельствует о том, что покупатели, откладывавшие решения о покупке жилья, вернулись на рынок недвижимости. Обычно цена на жилую недвижимость движется в том же направлении, что и количество сделок, но с некоторой задержкой.