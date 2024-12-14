Недвижимость
14.12.2024, 17:14

ЭКСПЕРТ | Этой зимой наступит хорошее время для покупки жилья

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: JSF15photo | Shutterstock

Рынок жилой недвижимости проходит сейчас нижнюю точку, и тем, кто откладывает покупку, в будущем придется смириться с более высокой ценой, пишет исполнительный директор бюро недвижимости и юридических услуг Raid & Ko Андреэ Райд, пишет dv.ee.

Количество сделок с квартирами в Таллинне держится на высоком уровне с июля, особенно активным был октябрь. Это свидетельствует о том, что покупатели, откладывавшие решения о покупке жилья, вернулись на рынок недвижимости. Обычно цена на жилую недвижимость движется в том же направлении, что и количество сделок, но с некоторой задержкой.

О положительном изменении настроений на рынке прежде всего говорят резко падающий Euribor (Европейский центральный банк снова снизил процентную ставку!) и снижение кредитных рисков, а также высокий уровень сделок за последние пять месяцев. Кроме того, банки активно конкурируют между собой, стараясь переманить клиентов. Ни одна сделка с недвижимостью не остается неосуществленной по причине отказа в кредите.

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