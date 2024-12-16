16.12.2024, 10:01
Euribor продолжает снижаться
ФОТО: | Shutterstock
К концу минувшей недели шестимесячный Euribor немного снизился, пишет rus.err.ee.
В пятницу, 13 декабря, межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, опустилась до 2,639%. Неделей ранее она составляла 2,654%.
На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.
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