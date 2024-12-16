Euribor продолжает снижаться

В пятницу, 13 декабря, межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, опустилась до 2,639%. Неделей ранее она составляла 2,654%.

На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.