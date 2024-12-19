Euribor падает, а мои платежи по кредиту еще нет. Эксперт объясняет, почему
За последние год или полтора шестимесячная ставка Euribor появлялась в новостях почти так же часто, как погода. В последние месяцы она в основном имела тенденцию к снижению. И недавно, 12 декабря, Европейский центральный банк снова снизил основные процентные ставки. Руководитель Центра кредитной компетенции Luminor Хелина Кикас объясняет, почему снижение процентных ставок может не сразу отразиться на платежах по кредитам.
Снижение процентных ставок Европейским центральным банком на прошлой неделе было ожидаемо рынками и фактически уже отражено в шестимесячной ставке Euribor, которая является ориентиром для большинства эстонских покупателей жилья. Ставка кредитования также может быть привязана еще к 3- или 12-месячной ставке Euribor.
„Например, если клиент взял кредит на покупку жилья, который был выплачен банком 10 ноября этого года, и он привязан к 6-месячному Euribor, то Euribor был зафиксирован за три рабочих дня до выплаты кредита, то есть 6 ноября, когда он составлял 2,916 %. Следующее фиксирование Euribor произойдет через шесть месяцев, то есть в начале мая 2025 года, за два рабочих дня до даты выдачи кредита. Если Euribor продолжит снижаться в течение этого времени, как прогнозируют аналитики, то снижение процентной ставки будет отражено и в последующих платежах по кредиту“, – сказала Хелина Кикас.
По кредитам, привязанным к 3-месячному Euribor, процентный платеж пересматривается каждые три месяца, что означает, что изменения процентной ставки, как в сторону повышения, так и в сторону понижения, будут быстрее отражаться в ежемесячных платежах. Для кредитов, привязанных к 12-месячному Euribor, процентная ставка пересматривается раз в год.
„Чем длиннее период, на который используется Euribor, тем больше уверенности в стабильности он дает заемщику. Правда, с одной стороны, не каждое снижение ставки на 0,25 или даже 0,5 процентного пункта сразу отражается на выплатах, но, с другой стороны, заемщик защищен от повышения процентной ставки в течение более длительного периода“, – говорит руководитель Центра кредитной компетенции Luminor.
По словам Кикас, в условиях роста процентных ставок клиенты предпочитают фиксированную процентную ставку на более длительный срок, а в условиях падения процентных ставок – на более короткий срок, чтобы как можно быстрее выиграть на выплатах процентов.
Многие аналитики сходятся во мнении, что шестимесячная ставка Euribor может упасть до двух процентов в течение следующего года. „Если инфляция будет устойчиво падать ниже целевого уровня, то в какой-то момент возможно снижение процентных ставок до нуля, но рынки не считают это слишком вероятным в ближайшей перспективе“, – добавила Хелина Кикас.