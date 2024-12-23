Недвижимость
23.12.2024, 11:03

Эксперт по недвижимости: проблема Европы в том, что мы регулируем себя до бедности

 (3)
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: InFocus.ee | Shutterstock

„Общая проблема Европы заключается в том, что мы регулируем себя до бедности. В Эстонии стараются быть ещё более передовыми и регулируют даже больше, чем требует Европейский Союз“, – заявил председатель совета Liven и председатель правления Союза компаний недвижимости Эстонии Андрес Аавик, пишет dv.ee.

Хотя регулирование тормозит рынок недвижимости, конец года оказался неожиданно хорошим, отметил Аавик в эфире радио Äripäev.

Снижение Euribor также поддержало рынок недвижимости даже на фоне низкого уровня потребительской уверенности, отметил он.

По словам Аавика, многие покупают недвижимость сейчас, чтобы избежать повышения налогов в следующем году. „Я не думаю, что нас ждет резкий скачок, скорее плавное восстановление“, — сказал он о перспективах на следующий год.

Читайте больше на dv.ee.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии