Эксперт по недвижимости: проблема Европы в том, что мы регулируем себя до бедности(3)
„Общая проблема Европы заключается в том, что мы регулируем себя до бедности. В Эстонии стараются быть ещё более передовыми и регулируют даже больше, чем требует Европейский Союз“, – заявил председатель совета Liven и председатель правления Союза компаний недвижимости Эстонии Андрес Аавик, пишет dv.ee.
Хотя регулирование тормозит рынок недвижимости, конец года оказался неожиданно хорошим, отметил Аавик в эфире радио Äripäev.
Снижение Euribor также поддержало рынок недвижимости даже на фоне низкого уровня потребительской уверенности, отметил он.
По словам Аавика, многие покупают недвижимость сейчас, чтобы избежать повышения налогов в следующем году. „Я не думаю, что нас ждет резкий скачок, скорее плавное восстановление“, — сказал он о перспективах на следующий год.