Эксперт по недвижимости: проблема Европы в том, что мы регулируем себя до бедности

„Общая проблема Европы заключается в том, что мы регулируем себя до бедности. В Эстонии стараются быть ещё более передовыми и регулируют даже больше, чем требует Европейский Союз“, – заявил председатель совета Liven и председатель правления Союза компаний недвижимости Эстонии Андрес Аавик, пишет dv.ee.