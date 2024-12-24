24.12.2024, 15:19
Шестимесячный Euribor опустился до самой низкой за два года отметки
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Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, в понедельник, 23 декабря, опустилась до 2,612%, пишет rus.err.ee.
Это самый низкий показатель с 19 декабря 2022 года.
На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.
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