Недвижимость
26.12.2024, 19:25

Послание к малому инвестору — шанс с квартирами упущен, на них не заработать

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: ImageFlow | Shutterstock

Журналисты, пишущие о недвижимости, Кристьян Кург и Сийм Сультсон, в подкасте“За квадратными метрами“ радио Äripäev обсудили прогнозы на предстоящий год. Они отметили, что даже если ставка Euribor упадет до уровня 2%, для многих мелких инвесторов рынок аренды останется недоступным, пишет dv.ee.

По словам Сийма Сультсона, руководителя тематического портала Kinnisvarauudised, прогноз о том, что рынок аренды в крупных городах перейдет в руки профессиональных компаний, так и не реализовался в 2023 году. „Такого развития событий пока не произошло. Инвесторы и застройщики не смогли договориться. Застройщики не хотели продавать квартиры по тем ценам, которые устраивали инвесторов, а владение квартирами в портфелях оказалось невыгодным“, — объясняет Сультсон.

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