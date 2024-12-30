ЭКСПЕРТ | Двузначную доходность на рынке недвижимости можно получить не только в Таллинне
Ведущий деятельность в Курессааре инвестор в недвижимость Алекс Талисайнен вместе с супругой за пять лет собрали портфель из 15 сдаваемых в аренду объектов, которые поровну делятся между Таллинном и Курессааре. „В Таллинне выше рост стоимости, а в Курессааре лучше денежный поток“, – рассказал Талисайнен, пишет dv.ee.
Двузначная доходность возможна как в маленьких городах, так и в Таллинне, уверил он.
„В Таллинне чистая доходность от аренды ниже, но если учитывать долгосрочный рост стоимости вместе с доходом от аренды, то показатели примерно одинаковые“. Из-за таблиц в Excel Талисайнен не переживает, поскольку он рассматривает свои инвестиции как долгосрочные.
В нестабильные времена портфель сместился в сторону недвижимости, и последние годы были успешными для портфеля семьи Талисайнен.