ЭКСПЕРТ | Двузначную доходность на рынке недвижимости можно получить не только в Таллинне

Ведущий деятельность в Курессааре инвестор в недвижимость Алекс Талисайнен вместе с супругой за пять лет собрали портфель из 15 сдаваемых в аренду объектов, которые поровну делятся между Таллинном и Курессааре. „В Таллинне выше рост стоимости, а в Курессааре лучше денежный поток“, – рассказал Талисайнен, пишет dv.ee.