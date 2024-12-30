Итоги года | На что брали кредиты в 2024: ТОП покупок и суммы жилищных займов

В целом по стране во всех уездах средняя сумма кредита уже второй год подряд превышает 50 000 евро. Наименьшая средняя сумма кредита – в Ида-Вирумаа, 51 000 евро, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Наибольшее снижение средней суммы кредита наблюдается в Хийумаа – на 27%, до 64 000 евро. По сравнению с предыдущим годом снижение произошло в четырёх уездах, помимо упомянутых ранее Ида-Вирумаа и Хийумаа – в Пылвамаа (3%) и в Вильяндимаа (5%), где средняя сумма кредита составляет 64 000 евро и 75 000 евро соответственно.

По данным Swedbank, средний размер жилищного кредита за год вырос на 6000 евро и достиг 133 000 евро. Понятно, что когда цены на недвижимость в разных регионах отличаются, это коррелирует с размером кредита. Самая дорогая недвижимость в Таллинне и Харьюмаа, где средняя сумма кредита составляет 154 000 евро. Годовой рост 5%. За ними следует Тартуский уезд со средней суммой кредита в 126 000 евро, что на 3% больше, чем в прошлом году. На третьем месте снова Пярнумаа, на этот раз со средней суммой кредита в 114 000 евро и годовым приростом в 25%. В процентном выражении наибольший рост наблюдается в Пярнумаа и Ярвамаа – на 25%. В Ляэнемаа (22%), Сааремаа (21%) и Вырумаа (17%) также наблюдается довольно значительный рост сумм кредитов: средняя сумма кредита составляет 87 000, 104 000 и 78 000 евро соответственно.

Все заемщики смогут улыбнуться и облегченно вздохнуть, вспомнив, что Euribor снова начал падать в 2024 году. Падение Euribor окажет большее влияние на процентные ставки, чем падение маржи, и будет отражено в контрактах всех заемщиков, которым для этого нет необходимости что-либо предпринимать. Ожидается, что Euribor будет падать и дальше и к концу 2025 года достигнет уровня, близкого к 2%.

В 2024 году рынок недвижимости Эстонии был относительно спокойным. По состоянию на сентябрь рост остатка по жилищным кредитам в годовом исчислении составил 7%. Однако за первые девять месяцев этого года рост продаж новых жилищных кредитов составил 12%, пишет руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма .

При сравнении регионов разница между средними суммами кредитов в самом большом (Таллинн и Харьюмаа) и самом маленьком (Ида-Вирумаа) составляет 103 000 евро.

В связи со специальным предложением Swedbank для активов энергетического класса A, которое продолжало действовать в 2024 году и которое продлится до конца года, интересно взглянуть на соответствующие активы. Без учета региона средний кредит, взятый на покупку активов класса А, составляет 177 000 евро для квартиры (рост на 9000 евро) и 223 000 евро для дома (рост на 10 000 евро). На наиболее энергоэффективные объекты приходится 30% всех новых кредитов.

В среднем новый кредит берется на 25,1 года, что не изменилось по сравнению с прошлым годом. При этом доля кредитов, взятых на срок до 5 лет и свыше 25 лет, снизилась. Доля кредитов, взятых на срок от 6 до 20 лет, увеличилась. Средняя сумма кредита увеличилась, но заёмщики оценили свою платежеспособность как достаточно высокую, поэтому средний срок кредитования остался прежним.

Средний заемщик

Среднестатистический заемщик находится в активном трудоспособном возрасте. В целом заемщики в возрасте до 40 лет составляют 68% от общего числа заёмщиков, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с прежней долей в 72%. Среднестатистическому заемщику 35 лет, и этот возраст немного снизился – с 36 лет год назад.

По данным Swedbank, самую большую группу среди получателей жилищных кредитов (24%) составляют люди в возрасте 31-35 лет. Стоит отметить, что эта возрастная группа берет самые крупные кредиты – в среднем 152 000 евро (рост на 6000 евро). Доля заемщиков в возрастной группе старше 40 лет выросла до 33%, а в возрастной группе старше 46 лет – до 20% (рост на 1 процентный пункт). Заемщики в возрасте 46 лет и старше активны как на рынке недвижимости, так и на рынке кредитования: средняя сумма взятого кредита выросла на 10% и составила 106 000 евро.