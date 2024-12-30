Итоги года | На что брали кредиты в 2024: ТОП покупок и суммы жилищных займов(1)
2024 год оказался относительно стабильным для рынка недвижимости в Эстонии, однако и здесь не обошлось без значимых изменений. Хорошей новостью для всех заемщиков стало долгожданное снижение Euribor. Это не только принесло облегчение, но и стало ощутимой поддержкой для тех, кто уже выплачивает кредиты. Какие суммы заемщики предпочитали брать чаще всего? На что они тратили жилищные кредиты? Разбираем ключевые тренды и делимся итогами года!
В 2024 году рынок недвижимости Эстонии был относительно спокойным. По состоянию на сентябрь рост остатка по жилищным кредитам в годовом исчислении составил 7%. Однако за первые девять месяцев этого года рост продаж новых жилищных кредитов составил 12%, пишет руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.
Все заемщики смогут улыбнуться и облегченно вздохнуть, вспомнив, что Euribor снова начал падать в 2024 году. Падение Euribor окажет большее влияние на процентные ставки, чем падение маржи, и будет отражено в контрактах всех заемщиков, которым для этого нет необходимости что-либо предпринимать. Ожидается, что Euribor будет падать и дальше и к концу 2025 года достигнет уровня, близкого к 2%.
Средний жилищный кредит
По данным Swedbank, средний размер жилищного кредита за год вырос на 6000 евро и достиг 133 000 евро. Понятно, что когда цены на недвижимость в разных регионах отличаются, это коррелирует с размером кредита. Самая дорогая недвижимость в Таллинне и Харьюмаа, где средняя сумма кредита составляет 154 000 евро. Годовой рост 5%. За ними следует Тартуский уезд со средней суммой кредита в 126 000 евро, что на 3% больше, чем в прошлом году. На третьем месте снова Пярнумаа, на этот раз со средней суммой кредита в 114 000 евро и годовым приростом в 25%. В процентном выражении наибольший рост наблюдается в Пярнумаа и Ярвамаа – на 25%. В Ляэнемаа (22%), Сааремаа (21%) и Вырумаа (17%) также наблюдается довольно значительный рост сумм кредитов: средняя сумма кредита составляет 87 000, 104 000 и 78 000 евро соответственно.
В целом по стране во всех уездах средняя сумма кредита уже второй год подряд превышает 50 000 евро. Наименьшая средняя сумма кредита – в Ида-Вирумаа, 51 000 евро, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Наибольшее снижение средней суммы кредита наблюдается в Хийумаа – на 27%, до 64 000 евро. По сравнению с предыдущим годом снижение произошло в четырёх уездах, помимо упомянутых ранее Ида-Вирумаа и Хийумаа – в Пылвамаа (3%) и в Вильяндимаа (5%), где средняя сумма кредита составляет 64 000 евро и 75 000 евро соответственно.
При сравнении регионов разница между средними суммами кредитов в самом большом (Таллинн и Харьюмаа) и самом маленьком (Ида-Вирумаа) составляет 103 000 евро.
В связи со специальным предложением Swedbank для активов энергетического класса A, которое продолжало действовать в 2024 году и которое продлится до конца года, интересно взглянуть на соответствующие активы. Без учета региона средний кредит, взятый на покупку активов класса А, составляет 177 000 евро для квартиры (рост на 9000 евро) и 223 000 евро для дома (рост на 10 000 евро). На наиболее энергоэффективные объекты приходится 30% всех новых кредитов.
В среднем новый кредит берется на 25,1 года, что не изменилось по сравнению с прошлым годом. При этом доля кредитов, взятых на срок до 5 лет и свыше 25 лет, снизилась. Доля кредитов, взятых на срок от 6 до 20 лет, увеличилась. Средняя сумма кредита увеличилась, но заёмщики оценили свою платежеспособность как достаточно высокую, поэтому средний срок кредитования остался прежним.
Средний заемщик
Среднестатистический заемщик находится в активном трудоспособном возрасте. В целом заемщики в возрасте до 40 лет составляют 68% от общего числа заёмщиков, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с прежней долей в 72%. Среднестатистическому заемщику 35 лет, и этот возраст немного снизился – с 36 лет год назад.
По данным Swedbank, самую большую группу среди получателей жилищных кредитов (24%) составляют люди в возрасте 31-35 лет. Стоит отметить, что эта возрастная группа берет самые крупные кредиты – в среднем 152 000 евро (рост на 6000 евро). Доля заемщиков в возрастной группе старше 40 лет выросла до 33%, а в возрастной группе старше 46 лет – до 20% (рост на 1 процентный пункт). Заемщики в возрасте 46 лет и старше активны как на рынке недвижимости, так и на рынке кредитования: средняя сумма взятого кредита выросла на 10% и составила 106 000 евро.
Следует отметить и долю молодых заемщиков в возрасте до 30 лет – 24%, а также увеличение средней суммы займа, взятого молодыми людьми. В возрастной группе 22-25 лет средняя сумма кредита выросла на 16%, до 107 000 евро, а в возрастной группе 26-30 лет средняя сумма кредита выросла на 8%, до 133 000 евро (что также является средней суммой кредита в Эстонии).
Больше всего кредитов берут в Таллинне и Харьюмаа – 62%. Рост на 1 процентный пункт. Та же тенденция наблюдается на Сааремаа и в Ярвамаа, доля которых в обоих случаях составляет 2%, что можно считать очень хорошим результатом в масштабах страны. Вторым регионом с наибольшим числом заемщиков является Тартумаа – 14%, что на 1 процентный пункт меньше. На Хийумаа и в Валгамаа также наблюдалось снижение. В остальных регионах Эстонии результат сопоставим с предыдущим годом.
44% заемщиков имеют чистый доход до 2000 евро, 11% заемщиков имеют доход свыше 4000 евро. 25% домохозяйств имеют чистый доход до 3000 евро. 52% домохозяйств зарабатывают не менее 4000 евро. 28% домохозяйств имеют доход 5000 евро и более.
Однако, рассматривая доходы, следует подчеркнуть, что 44% заемщиков берут кредит вместе, поэтому их доходы суммируются для обслуживания кредита. Среди покупателей квартир берут кредит в одиночку три четверти клиентов, среди покупателей домов – одна треть.
Уместно упомянуть, какая часть дохода используется для выплат по кредиту. 36% заемщиков предпочитают вносить платежи по кредиту в размере от 31% до 40% своего дохода. 35% заемщиков, напротив, рассчитывают на ежемесячные платежи по кредиту в размере не более 30% от дохода. Общий ежемесячный платеж по всем кредитам (включая кредитную карточку и рассрочку) может составлять до 50% дохода.
Средние суммы кредитов, взятых совместно, выше. Средняя сумма кредита составляет 106 000 евро без созаявителя и 166 000 евро с созаявителем.
Самофинансирование
По данным Swedbank, 52% заемщиков выделяют для самофинансирования до 30 000 евро. Средний размер самофинансирования составляет 43 000 евро, что на 1000 евро меньше, чем в прошлом году. Медианная сумма самофинансирования составляет 30 000 евро. Для кредитов, гарантированных KredEx, где минимальное требование к самофинансированию составляет 10%, средний размер самофинансирования составляет 17 000 евро. Около пятой части заемщиков использовали для покрытия самофинансирования имеющуюся недвижимость.
30% заемщиков вносят в качестве самофинансирования 15-25% от цены сделки, а 32% заемщиков – минимум 25%.
Что покупали?
С помощью кредитов от Swedbank было приобретено 64% квартир и 35% домов (включая парные и рядные дома).
Средняя сумма кредита составила 113 000 евро для квартиры и 168 000 евро для дома.
В 2024 году в 60% случаев покупали квартиру в доме, построенном или капитально отремонтированном до 2000 года, в 23% случаев покупали квартиру в доме, построенном или отремонтированном между 2000 и 2022 годами, и в 17% случаев покупали квартиру в доме, построенном между 2023 и 2024 годами.
В 37% случаев дом, парный или рядный дом был построен в период между 2023 и 2024 годами. 36% заемщиков купили дом, построенный до 2000 года, а 27% – дом, построенный между 2000 и 2022 годами.
О ставке Euribor
В октябре 2024 года 6-месячный Euribor упал ниже 3%. Падающий Euribor будет отражаться на взносах заемщиков каждые 6 месяцев, в соответствии с датами, указанными в их договоре.
Согласно текущим прогнозам, к концу 2025 года Euribor приблизится к 2%.
Изменились ли условия кредитования, легко ли подать заявку?
При выдаче кредитов Swedbank руководствуется принципом ответственного кредитования. Важны стабильный доход заемщика и долгосрочная способность обслуживать кредит. Мы анализируем выплаты по кредиту при минимальной процентной ставке в 6% и с учётом того, что на погашение кредита может уходить до 50% дохода. Заёмщики же оценивают сумму займа, исходя из своего образа жизни и финансовых привычек.
Подать заявку на кредит технически проще, чем когда-либо: заявка подается в интернет-банке, консультации предоставляются по телефону или посредством видеосвязи, кредитный договор подписывается онлайн, а нотариально заверенный договор – дистанционно. Поиск подходящей недвижимости при этом остаётся самым важным делом и может оказаться наиболее сложной задачей.