Когда упадет Euribor? Три главных вопроса о жилищных кредитах, которые волнуют жителей Эстонии
Руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер, подводя итоги года в сфере жилищного кредитования, отметила, что, хотя покупка жилья в кредит уже давно перестала быть новой темой, но только в уходящем году у жителей Эстонии появились три новых и важных вопроса, которым последние двадцать лет не уделялось особого внимания.
По большому счету, для жителей Эстонии уходящий год был годом увеличения накоплений, и, в каком-то смысле, наиболее часто задаваемые в связи жилищными кредитам вопросы уходящего года отражают образ мышления, обеспечивающий бережливый подход, и общий рост финансовой грамотности:
1. Можно ли считать мою процентную ставку хорошей?
Этот вопрос задавался как в случае новых предложений о жилищном кредите, так и о существующих договорах жилищного кредита. Очень сложно сказать, какую процентную ставку сегодня можно считать универсально хорошей, поскольку все банки по-разному оценивают разных клиентов. Иными словами, если ваш сосед получил более выгодную процентную ставку, чем вы, это вовсе не значит, что вы сделали что-то не так — просто ваши сделки могут быть совершенно разными.
Единственный способ быть уверенным в том, что у вас самая выгодная процентная ставка на рынке, — это принять предложения всех банков, предлагающих жилищные кредиты в Эстонии. Это позволит легко понять, какого уровня процентную ставку вам предлагают. Но даже тогда можно спросить у банка, является ли это предложение окончательным или еще можно в каких-то пределах продолжить переговоры. Банк не отменит свое решение о кредите, если вы захотите продолжить обсуждать условия – в худшем случае вам просто скажут, что это предложение окончательное, и они не могут уступить вам больше. Вот так вы и узнаете, что получили лучшее предложение.
Конечно, оценивая и сравнивая предложения, необходимо учитывать все аргументы и аспекты. Например, если проценты по кредиту ниже, но для получения этих процентов необходимо обязательно покупать дополнительные услуги и оплачивать их, то следует оценить общую сумму ежемесячных расходов.
2. Как обеспечить себе успех, попросив более низкую процентную ставку по жилищному кредиту?
В договоре о жилищном кредите банковская маржа является фиксированной, Euribor может меняться. Поскольку в последние годы из-за Euribor значительно увеличились ежемесячные платежи по жилищному кредиту, естественно, возникает вопрос, как же все-таки сделать так, чтобы платить меньше. Ответ прост: чтобы уменьшить банковскую маржу, необходимо сделать банку обоснованное предложение об изменении договора. Недостаточно сказать, что вы хотели бы платить меньше, такой аргумент банк не акцептирует. Даже если общая сумма выплачиваемых вами процентов сегодня увеличилась, банк уже думает о будущем и считает ничтожной вероятность того, что вы будете готовы снова увеличить банковскую маржу, когда Euribor упадет – поэтому увеличение Euribor само по себе не является поводом для уменьшения банковской маржи.
Банку следует доказать либо то, что уровень риска вашей кредитной сделки действительно снизился, либо то, что другой банк готов предложить вам лучшие условия. О снижении уровня риска можно говорить, например, если за прошедшее время у вас увеличился доход или значительно уменьшилась сумма обязательств. А также, если вы уже выплатили большую часть суммы кредита или значительно увеличили стоимость залогового имущества, например, сделав ремонт.
Вашу позицию на переговорах можно дополнительно усилить, получив другие предложения для сравнения. Для этого вам следует подать ходатайство о рефинансировании жилищного кредита во все банки, которые его предоставляют, и узнать, готовы ли они в нынешней рыночной ситуации предложить лучшие условия клиенту с вашим профилем. Если вам удастся получить более выгодную процентную ставку от какого-либо банка, вы можете предложить такую же вашему банку. Если ваш банк ответит, что готов дополнительно снизить процентную маржу, это здорово. Если нет, то рефинансирование тоже является хорошим вариантом.
В случае рефинансирования, вы также можете сделать выбор: оставить срок погашения жилищного кредита без изменений, после чего ежемесячный платеж немного уменьшится благодаря более низким банковским процентам, или предпочесть другой вариант — продлить срок жилищного кредита, тогда платеж по кредиту еще больше уменьшится, но это также означает, что кредит придется дольше выплачивать. Какой вариант выбрать, зависит в первую очередь от перспектив инфляционной среды в следующие десятилетия (чем выше ожидаемая инфляция, тем выгоднее брать кредит, и тем выгоднее погасить кредит как можно позже), и от того, что планируется делать с оставшимися деньгами.
3. Когда Euribor снизится?
Делать предсказания – занятие неблагодарное, но есть все признаки того, что в 2025 году Euribor снизится, причем значительно. На данный момент кривые Euribor SONIA показывают, что к декабрю 2025 года ожидаемый уровень Euribor составит около 1,95%. Моя интуиция говорит, что Euribor в конце следующего года может быть около 2%, но есть аналитики, которые ожидают и более низких значений.
В любом случае, это очень хорошая новость для всех, у кого есть жилищный кредит. Если сегодня Euribor составляет около 2,85%, а через год будет равен 2%, то, к примеру, в случае, если по кредиту осталось выплатить 200 000 евро, а срок погашения кредита 20 лет и банковская маржа 1,6%, ежемесячный платеж по жилищному кредиту уменьшится, примерно на 100 евро. Учитывая налоговые изменения, грядущие в 2025 году, такое уменьшение платежа точно будет очень кстати!