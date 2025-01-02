Когда упадет Euribor? Три главных вопроса о жилищных кредитах, которые волнуют жителей Эстонии

По большому счету, для жителей Эстонии уходящий год был годом увеличения накоплений, и, в каком-то смысле, наиболее часто задаваемые в связи жилищными кредитам вопросы уходящего года отражают образ мышления, обеспечивающий бережливый подход, и общий рост финансовой грамотности:

1. Можно ли считать мою процентную ставку хорошей?

Этот вопрос задавался как в случае новых предложений о жилищном кредите, так и о существующих договорах жилищного кредита. Очень сложно сказать, какую процентную ставку сегодня можно считать универсально хорошей, поскольку все банки по-разному оценивают разных клиентов. Иными словами, если ваш сосед получил более выгодную процентную ставку, чем вы, это вовсе не значит, что вы сделали что-то не так — просто ваши сделки могут быть совершенно разными.

Единственный способ быть уверенным в том, что у вас самая выгодная процентная ставка на рынке, — это принять предложения всех банков, предлагающих жилищные кредиты в Эстонии. Это позволит легко понять, какого уровня процентную ставку вам предлагают. Но даже тогда можно спросить у банка, является ли это предложение окончательным или еще можно в каких-то пределах продолжить переговоры. Банк не отменит свое решение о кредите, если вы захотите продолжить обсуждать условия – в худшем случае вам просто скажут, что это предложение окончательное, и они не могут уступить вам больше. Вот так вы и узнаете, что получили лучшее предложение.

Конечно, оценивая и сравнивая предложения, необходимо учитывать все аргументы и аспекты. Например, если проценты по кредиту ниже, но для получения этих процентов необходимо обязательно покупать дополнительные услуги и оплачивать их, то следует оценить общую сумму ежемесячных расходов.

2. Как обеспечить себе успех, попросив более низкую процентную ставку по жилищному кредиту?