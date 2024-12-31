Недвижимость
31.12.2024, 13:44

Крупные акционеры BLRT приобретают недвижимость в центре Таллинна

 
Здание по адресу Нарвское шоссе, 8.
Здание по адресу Нарвское шоссе, 8.
ФОТО: Varakeskus.ee

Компания Siamco Invest, принадлежащая крупным акционерам промышленного концерна BLRT, выиграла аукцион по продаже здания Министерства обороны, продававшегося почти за 1,3 миллиона евро, и после заключения договора станет новым владельцем здания, пишет dv.ee.

Здание Министерства обороны, расположенное в центре Таллинна по адресу Нарвское шоссе, 8, выставлялось на аукцион уже четыре раза. Последний результат аукциона был утверждён приказом министра обороны Ханно Певкура – победителем стала компания Siamco Invest, договор о продаже с которой пока не подписан.

Собственниками Siamco Invest являются крупнейшие акционеры BLRT – Марк и Игорь Берман. Член правления BLRT Grupp Фёдор Берман является отцом Марка и братом Игоря.

Стартовая цена здания составляла 800 000 евро, однако победная ставка Siamco Invest составила почти 1,29 миллиона евро.

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