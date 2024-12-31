31.12.2024, 13:44
Крупные акционеры BLRT приобретают недвижимость в центре Таллинна
Здание Министерства обороны, расположенное в центре Таллинна по адресу Нарвское шоссе, 8, выставлялось на аукцион уже четыре раза. Последний результат аукциона был утверждён приказом министра обороны Ханно Певкура – победителем стала компания Siamco Invest, договор о продаже с которой пока не подписан.
Собственниками Siamco Invest являются крупнейшие акционеры BLRT – Марк и Игорь Берман. Член правления BLRT Grupp Фёдор Берман является отцом Марка и братом Игоря.
Стартовая цена здания составляла 800 000 евро, однако победная ставка Siamco Invest составила почти 1,29 миллиона евро.