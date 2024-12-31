Крупные акционеры BLRT приобретают недвижимость в центре Таллинна

Здание Министерства обороны, расположенное в центре Таллинна по адресу Нарвское шоссе, 8, выставлялось на аукцион уже четыре раза. Последний результат аукциона был утверждён приказом министра обороны Ханно Певкура – победителем стала компания Siamco Invest, договор о продаже с которой пока не подписан.