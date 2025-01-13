ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Что делать, если знакомый без разрешения вырубил мой лес?

„Я пенсионер, имею в собственности хуторские угодья вместе с лесом. Я живу в городе и больше не могу самостоятельно вести лесное хозяйство, однако лето провожу в хуторском доме. Одному более молодому мужчине из этого района я дал разрешение на рубку ухода в моем лесу, протяженностью в несколько гектаров. Но теперь выяснилось, что этот человек произвел сплошную рубку и вырубил часть леса.