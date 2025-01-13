Недвижимость
13.01.2025, 15:15

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Что делать, если знакомый без разрешения вырубил мой лес?

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Уно Фельдшмидт
ФОТО: Farištamo Eller, Päästame Eesti Metsad MTÜ

Читатель Maaleht интересуется, что делать, если сам больше не можешь вести лесное хозяйство, но продавать землю не хочешь, так как здесь расположен дом, куда ты приезжаешь отдыхать. И как быть, если человек, которому ты поручил заниматься лесом, вырубил его.

„Я пенсионер, имею в собственности хуторские угодья вместе с лесом. Я живу в городе и больше не могу самостоятельно вести лесное хозяйство, однако лето провожу в хуторском доме. Одному более молодому мужчине из этого района я дал разрешение на рубку ухода в моем лесу, протяженностью в несколько гектаров. Но теперь выяснилось, что этот человек произвел сплошную рубку и вырубил часть леса.

Он утверждает, что я дал разрешение именно на сплошную вырубку. Как мне следовало оформить договор? Какой объем рубки ухода можно провести на одном гектаре? В качестве компенсации он обещал привезти мне на хутор дрова. Достаточно ли этого? Как рассчитать и получить компенсацию за вырубленный лес?“ — спрашивает читатель.

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