ЭКСПЕРТ | Четыре важных изменения, которые следует учитывать в новом году при сделках с недвижимостью
В 2025 году вступает в силу ряд значительных изменений в налоговом законодательстве и вводятся новые налоговые ставки. Исполнительный директор портала Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ выделил четыре ключевых изменения, которые необходимо учитывать при совершении сделок с недвижимостью.
Euribor продолжает снижаться
Шестимесячный Euribor уже значительно снизился, достигнув 2,562%. Это заметное изменение по сравнению с рекордным уровнем в 4,1% в октябре 2023 года. По оценкам экспертов, тенденция к снижению продолжится, и к концу 2025 года Euribor может опуститься ниже 2%.
Этот позитивный тренд уже оживил рынок кредитования – активнее брать кредиты стали как частные лица, так и предприятия. Прогнозируемое снижение Euribor должно еще заметнее улучшить кредитоспособность населения и активизировать рынок жилья. Хотя ожидается, что цены на недвижимость останутся стабильными, объемы сделок, вероятно, увеличатся.
Повышение налога с оборота повлияет на стоимость новостроек
С 1 июля 2025 года ставка налога с оборота увеличится с 22% до 24%. Это сделает строительство дороже и повысит стоимость новых квартир. По мере роста строительных расходов застройщики в будущем будут вынуждены повышать цены на новые квартиры и дома.
Налогом с оборота облагается продажа новой недвижимости. Вне зависимости от того продается квартира, жилой дом или коммерческое помещение, если продажа происходит до начала фактического использования объекта, к цене необходимо добавить налог с оборота.
Ранее, согласно действующему Закону о налоге с оборота, объект терял статус „нового“ сразу после первого ввода в эксплуатацию. Это означало, что при последующей продаже налог с оборота добавлять не требовалось. С 1 января 2025 года, в соответствии с новым законом, объект считается „новым“ в течение первого года использования. В результате, если недвижимость продается в течение этого периода, к цене обязательно добавляется налог с оборота. Это изменение сближает эстонское законодательство с директивой ЕС по налогу с оборота, которая позволяет странам-членам определять здание, как новое в диапазоне до двух лет с момента ввода в эксплуатацию. Эстония выбрала срок в один год.
Например, если обязанное по налогу с оборота лицо приобрело новую квартиру в ноябре 2024 года и сразу начало использовать ее для операций, освобожденных от налога с оборота (например, сдавать в долгосрочную аренду в качестве жилого помещения), то после окончания договора аренды в мае 2025 года при продаже этой квартиры необходимо будет добавить налог с оборота, поскольку продажа произошла в течение первого года после ввода в эксплуатацию.
Налог с оборота применяется только в отношении новостроек, на цены вторичного рынка он не влияет.
Нотариальные сборы увеличиваются
В начале нового года правительство рассмотрит законопроект Министерства юстиции о повышении нотариальных сборов с 1 марта 2025 года. Если законопроект будет принят, сборы значительно увеличатся. Например, за сделку отчуждения недвижимости стоимостью 9000 евро вместо текущих 50,90 евро придется заплатить уже 120 евро. Рост сборов на сделки, связанные с установлением ипотеки на недвижимость, будет самым низким в Тартумаа (22,5%) и самым высоким в Ида-Вирумаа (85,9%). В Харьюмаа сборы увеличатся на 25,5%. Однако, учитывая высокую стоимость недвижимости в Харьюмаа, средний нотариальный сбор здесь останется самым высоким (884 евро), а в Ида-Вирумаа – самым низким (240 евро). Такие изменения пока находятся на стадии законопроекта и могут быть скорректированы.
Налоговая льгота по процентам по жилищным кредитам исчезла
Физические лица больше не смогут вычитать проценты по жилищным кредитам из своего налогооблагаемого дохода. В последний раз частные лица получили возможность вычесть проценты по кредиту или лизингу на покупку дома или квартиры для проживания в своей декларации о доходах за 2023 год. В налоговой декларации за 2024 год проценты по жилищному кредиту больше вычитать нельзя.