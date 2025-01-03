ЭКСПЕРТ | Четыре важных изменения, которые следует учитывать в новом году при сделках с недвижимостью

Euribor продолжает снижаться

Шестимесячный Euribor уже значительно снизился, достигнув 2,562%. Это заметное изменение по сравнению с рекордным уровнем в 4,1% в октябре 2023 года. По оценкам экспертов, тенденция к снижению продолжится, и к концу 2025 года Euribor может опуститься ниже 2%.

Этот позитивный тренд уже оживил рынок кредитования – активнее брать кредиты стали как частные лица, так и предприятия. Прогнозируемое снижение Euribor должно еще заметнее улучшить кредитоспособность населения и активизировать рынок жилья. Хотя ожидается, что цены на недвижимость останутся стабильными, объемы сделок, вероятно, увеличатся.

Повышение налога с оборота повлияет на стоимость новостроек

С 1 июля 2025 года ставка налога с оборота увеличится с 22% до 24%. Это сделает строительство дороже и повысит стоимость новых квартир. По мере роста строительных расходов застройщики в будущем будут вынуждены повышать цены на новые квартиры и дома.

Налогом с оборота облагается продажа новой недвижимости. Вне зависимости от того продается квартира, жилой дом или коммерческое помещение, если продажа происходит до начала фактического использования объекта, к цене необходимо добавить налог с оборота.

Ранее, согласно действующему Закону о налоге с оборота, объект терял статус „нового“ сразу после первого ввода в эксплуатацию. Это означало, что при последующей продаже налог с оборота добавлять не требовалось. С 1 января 2025 года, в соответствии с новым законом, объект считается „новым“ в течение первого года использования. В результате, если недвижимость продается в течение этого периода, к цене обязательно добавляется налог с оборота. Это изменение сближает эстонское законодательство с директивой ЕС по налогу с оборота, которая позволяет странам-членам определять здание, как новое в диапазоне до двух лет с момента ввода в эксплуатацию. Эстония выбрала срок в один год.