ОПРОС | Большая часть жителей Эстонии планирует купить жилье рядом с Таллинном

Исследование, проведенное по заказу Luminor компанией Norstat, показало, что 22% жителей Эстонии планируют купить новое жилье в ближайшие три года. Из них 31% планируют купить жилье в столице, 16% хотят жить в другом крупном городе Эстонии, а пятая часть планирует приобрести жилье недалеко от Таллинна.

„Опрос показал, что людей, которые планируют купить жилье недалеко от Таллинна, больше чем желающих купить жилье в Тарту, Пярну и Нарве вместе взятых. Интерес к проживанию вблизи Таллинна объясняется работой. Например, недвижимость в Тарту находится в той же ценовой категории, что и в Таллинне, но в университетском городе доходы ниже, а возможности трудоустройства более ограниченны“, – сказала Кикас.

Она отметила, что поскольку новые квартиры в Таллинне многим не по карману, пригороды Таллинна – единственный вариант работы в столице, если вы не хотите жить в спальных районах. В то же время она отметила, что растет тенденция, когда люди, приезжающие на работу в столицу, сначала селятся в Ласнамяэ, Мустамяэ или Ыйсмяэ, а когда заработают побольше денег, перебираются в один из пригородов Таллинна.

Для большинства семей пригороды предлагают более благоприятную среду обитания, чем старые спальные районы. С точки зрения общей инфраструктуры, доступа к культуре и спортивным возможностям пригороды зачастую развиты лучше, чем многие районы Таллинна. Виймси – хороший пример, здесь есть отличные спортивные сооружения, современный культурный центр, спа, кинотеатр и множество магазинов. По мнению застройщиков, Виймси на пять лет опережает другие периферийные районы Таллинна. В ближайшее десятилетие подобные Виймси возможности появятся и в других соседних поселениях“, – сказала она.