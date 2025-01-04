Недвижимость
04.01.2025, 18:25

Продавцы недвижимости прогнозируют рост рынка на 25%. „Повышения цен уже не избежать“

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Aleksandr Voronkov | Shutterstock

Новый год принесет на рынок жилой недвижимости новые тенденции – рынок квартир оживится, а цены начнут расти. По крайней мере, так полагают продавцы недвижимости, пишет dv.ee.

Этот год станет годом восстановления и оживления в сфере недвижимости, уверена маклер бюро недвижимости Uus Maa Маргит Сильд.

Kaamos Kinnisvara ожидает рост спроса по крайней мере на 25% по сравнению с прошлым годом, заявил руководитель компании Таймо Мурер. И это даже не самый оптимистичный прогноз, прозвучавший из уст деятелей рынка недвижимости, с которыми побеседовал Äripäev.

Столь позитивные ожидания Мурера и других экспертов связаны прежде всего со второй половиной прошедшего года, когда объем продаж новых квартир рос с каждым месяцем.

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