04.01.2025, 18:25
Продавцы недвижимости прогнозируют рост рынка на 25%. „Повышения цен уже не избежать“
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Новый год принесет на рынок жилой недвижимости новые тенденции – рынок квартир оживится, а цены начнут расти. По крайней мере, так полагают продавцы недвижимости, пишет dv.ee.
Этот год станет годом восстановления и оживления в сфере недвижимости, уверена маклер бюро недвижимости Uus Maa Маргит Сильд.
Kaamos Kinnisvara ожидает рост спроса по крайней мере на 25% по сравнению с прошлым годом, заявил руководитель компании Таймо Мурер. И это даже не самый оптимистичный прогноз, прозвучавший из уст деятелей рынка недвижимости, с которыми побеседовал Äripäev.
Столь позитивные ожидания Мурера и других экспертов связаны прежде всего со второй половиной прошедшего года, когда объем продаж новых квартир рос с каждым месяцем.