Обзор за месяц: на рынке квартир сделок стало меньше, но цены продолжают расти

Всего в декабре в Таллинне было заключено 962 сделки купли-продажи недвижимости. „Активность рынка осталась на уровне предыдущих месяцев, но, в силу длительного периода праздников, абсолютное количество сделок было меньше, чем в ноябре“, – прокомментировал последний месяц года Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara.

Средняя цена квадратного метра в таллиннских квартирах в прошлом месяце составила 3045 евро (в ноябре 3012 евро), а медианная цена выросла до 2833 евро за квадратный метр (в ноябре 2752 евро). „Медианная цена росла быстрее средней цены, и это указывает на то, что наконец-то чаще стали заключаться сделки в отношении более дорогих квартир“, – пояснил Вахтер, по словам которого, на рынке есть предпосылки для некоторого роста цен.

Поскольку январь на рынке недвижимости, как правило, бывает более спокойным, по мнению Вахтера, будет интересно понаблюдать, сохранится ли рынок на уровне последних месяцев или произойдет сезонная коррекция активности в заключении сделок. „Я считаю, что цены останутся на нынешнем уровне, но, с учетом меньшего количества рабочих дней, в январе сделок будет меньше, чем в предыдущие 2-3 месяца. В силу значительного снижения Euribor, перспективы начавшегося года по сравнению с прошедшим представляются оптимистичными, кроме того, в преддверии повышения НСО, в первом полугодии можно ожидать определенного роста активности на рынке новостроек“, – добавил Мартин Вахтер.

В декабре в Таллинне кроме квартир были также проданы 34 предназначенных под жилую застройку земельных участка с постройками и 9 земельных участков с целевым назначением „жилая земля“, самый дорогой из которых стоил 3 804 579 евро.

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