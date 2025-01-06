Эксперты в области недвижимости: лихорадка на рынке спала, но каким будет восстановление?

Рынок недвижимости восстанавливается?

Эксперты единогласно отметили, что в последние три месяца на эстонском рынке недвижимости произошли заметные улучшения. Число сделок вернулось к уровню 2022 года, а предложение объектов недвижимости стало сокращаться, что указывает на стабилизацию рынка и дальнейшего снижения цен ожидать не стоит. „Очевидно, что рынок стал более активным. Люди, которые долго ждали, больше не хотят откладывать покупку“, — поделился Сооман.

Несмотря на рост Euribor и замедление темпов роста экономики, рынок труда остается стабильным, что поддерживает рынок недвижимости. „Когда у людей есть работа, все будет в порядке“, — подчеркнула Ватсель. Экономия и поиск выгодных инвестиций в последние годы сделали людей более осведомленными о своих финансовых возможностях.

Эксперты также упомянули глобальные события, которые могут влиять на рынок. Например, изменения в политике США или вопросы европейской безопасности. „Глобальные риски недооценивать нельзя. Стабильная среда важна и для рынка недвижимости“, — отметил Сооман. Хотя неопределенность сохраняется, эксперты уверены, что рынок уже начал новый цикл. Однако восстановление будет медленным. Например, спрос на загородные дома и недвижимость в сельской местности, вероятно, ещё долго останется низким.

Удовлетворены ли жители Эстонии качеством своего жилья?

Согласно недавнему опросу исследовательской фирмы Norstat, 54% жителей Эстонии полностью довольны своим жильем, 43% — частично довольны, и лишь 4% выразили неудовлетворенность. Основными причинами недовольства стали шумные соседи и нехватка пространства. Под нехваткой пространства подразумевается не только физические параметры жилья, но и потребность членов семьи в личном пространстве. Особенно остро эта проблема проявилась во время пандемии, когда люди вынуждены были проводить все свое время дома. Молодежь, как правило, удовлетворена жизнью в небольших квартирах, однако с возрастом возрастает потребность в более просторном жилье.