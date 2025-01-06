Эксперты в области недвижимости: лихорадка на рынке спала, но каким будет восстановление?
Последние годы рынок недвижимости в Эстонии переживает значительные колебания. Однако в очередном эпизоде подкаста Delfi „Гора денег и дымящаяся недвижимость“ эксперт по недвижимости Пеэп Сооман и руководитель отдела частного финансирования LHV Кэтлин Ватсель делятся осторожным оптимизмом. Они обсудили ключевые тенденции на рынке, включая рост числа сделок и снижение количества предложений. Несмотря на отсутствие явного бума, последние изменения внушают надежду.
Рынок недвижимости восстанавливается?
Эксперты единогласно отметили, что в последние три месяца на эстонском рынке недвижимости произошли заметные улучшения. Число сделок вернулось к уровню 2022 года, а предложение объектов недвижимости стало сокращаться, что указывает на стабилизацию рынка и дальнейшего снижения цен ожидать не стоит. „Очевидно, что рынок стал более активным. Люди, которые долго ждали, больше не хотят откладывать покупку“, — поделился Сооман.
Несмотря на рост Euribor и замедление темпов роста экономики, рынок труда остается стабильным, что поддерживает рынок недвижимости. „Когда у людей есть работа, все будет в порядке“, — подчеркнула Ватсель. Экономия и поиск выгодных инвестиций в последние годы сделали людей более осведомленными о своих финансовых возможностях.
Эксперты также упомянули глобальные события, которые могут влиять на рынок. Например, изменения в политике США или вопросы европейской безопасности. „Глобальные риски недооценивать нельзя. Стабильная среда важна и для рынка недвижимости“, — отметил Сооман. Хотя неопределенность сохраняется, эксперты уверены, что рынок уже начал новый цикл. Однако восстановление будет медленным. Например, спрос на загородные дома и недвижимость в сельской местности, вероятно, ещё долго останется низким.
Удовлетворены ли жители Эстонии качеством своего жилья?
Согласно недавнему опросу исследовательской фирмы Norstat, 54% жителей Эстонии полностью довольны своим жильем, 43% — частично довольны, и лишь 4% выразили неудовлетворенность. Основными причинами недовольства стали шумные соседи и нехватка пространства. Под нехваткой пространства подразумевается не только физические параметры жилья, но и потребность членов семьи в личном пространстве. Особенно остро эта проблема проявилась во время пандемии, когда люди вынуждены были проводить все свое время дома. Молодежь, как правило, удовлетворена жизнью в небольших квартирах, однако с возрастом возрастает потребность в более просторном жилье.
Интересная тенденция наблюдается на рынке аренды. „Когда покупатели на рынке активизируются, то и количество предложений аренды тоже увеличивается. Это говорит о том, что люди снова выбирают вариант владеть недвижимостью, а не арендовать ее“, — пояснил Сооман.
Особый интерес существует к квартирам в новостройках. В Таллинне и Харьюмаа сейчас доступны около 3000 новых квартир, из которых 1000 уже готовы к заселению. „Покупатели могут выбирать, а застройщики предлагают выгодные условия. Хотя цены в новостройках остаются высокими, их энергетическая эффективность, современный дизайн и развитая инфраструктура привлекают клиентов“, — отметила Ватсель.
В завершение подкаста ведущие отметили, что откладывать покупку жилья бессмысленно. „Живите своей мечтой уже сегодня, а не завтра“, — призвала Ватсель, добавив, что финансовые обязательства стоит оценивать реалистично. План B поможет снизить риски, если экономическая ситуация вновь ухудшится.