06.01.2025, 12:35
Euribor продолжает снижаться
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Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу минувшей недели опустилась ниже 2,56%, пишет rus.err.ee.
В пятницу, 3 января, она составила 2,554% - это самый низкий показатель с середины декабря 2022 года.
На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.
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