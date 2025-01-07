07.01.2025, 12:20
ЭКСПЕРТ | Взгляд в 2025 год: после двух лет затишья рынок недвижимости оживился
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Увеличение количества сделок и объема денежных средств, как ожидается, приведет к некоторому удорожанию недвижимости, прогнозирует исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер, пишет dv.ee.
После двух лет затишья рынок недвижимости в Эстонии оживился. Устойчивый рост числа сделок в этом году продолжится и в 2025 году. В уходящем году на рынке недвижимости наблюдалась положительная тенденция, и к ноябрю общая стоимость сделок уже достигла объема 2023 года.
К примеру, в прошлом году общая стоимость сделок с недвижимостью в Таллинне составила 1,9 млрд евро, а в этом году она оценивается в 2,1 млрд евро. Для сравнения, в 2021 и 2022 годах эти объемы составляли 2,4 млрд евро и 2,3 млрд евро соответственно.