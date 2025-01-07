ЭКСПЕРТ | Взгляд в 2025 год: после двух лет затишья рынок недвижимости оживился

После двух лет затишья рынок недвижимости в Эстонии оживился. Устойчивый рост числа сделок в этом году продолжится и в 2025 году. В уходящем году на рынке недвижимости наблюдалась положительная тенденция, и к ноябрю общая стоимость сделок уже достигла объема 2023 года.