Маклер: влияние роста НДС отразится не сразу, увеличение цены произойдет к концу года

„Падение цен на вторичном рынке, которое доступнее для эстонского жителя, было очень ощутимым, и на порталах недвижимости появилось огромное количество предложений, конкурирующих между собой. В некоторых случаях цены снижались вплоть до 10% от начальной“, – подвела итоги 2024 года маклер Евгения Третьякова в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“.

Также рынок вторичного жилья оживили и так называемые инвесторы, которые покупали „убитые“ квартиры и полностью их реновировали, чтобы перепродать.

„Сейчас цены на недвижимость замерли. На рынке новостроек – затишье, потому что застройщики ждут, когда покупатель, наконец, будет чувствовать себя уверенно“, – сказала она.

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