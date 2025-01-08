Маклер: влияние роста НДС отразится не сразу, увеличение цены произойдет к концу года
Прошлый год на рынке недвижимости Таллинна запомнился сильным падением цен вторичного жилья. Спрос на новостройки пока не такой большой, но к концу года цены вырастут, прогнозируют маклеры, пишет rus.err.ee.
„Падение цен на вторичном рынке, которое доступнее для эстонского жителя, было очень ощутимым, и на порталах недвижимости появилось огромное количество предложений, конкурирующих между собой. В некоторых случаях цены снижались вплоть до 10% от начальной“, – подвела итоги 2024 года маклер Евгения Третьякова в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“.
Также рынок вторичного жилья оживили и так называемые инвесторы, которые покупали „убитые“ квартиры и полностью их реновировали, чтобы перепродать.
„Сейчас цены на недвижимость замерли. На рынке новостроек – затишье, потому что застройщики ждут, когда покупатель, наконец, будет чувствовать себя уверенно“, – сказала она.
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