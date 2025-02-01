ФОТО | Отдыхай в Эстонии: роскошный арендный дом на берегу моря для спокойного отпуска(1)
Если после череды празднико вы мечтаете сбежать от городской суеты, обратите внимание на Ormsö Beach House, расположенный на живописном побережье Ляэнемаа. Прекрасный вариант для тех, кто хочет роскошно отдохнуть наедине с природой, наслаждаясь минималистичной элегантностью и комфортом, пишет портал Gloss.ee.
Ormsö Beach House — это редкий для Эстонии дом, расположенный буквально у самого берега Балтийского моря. Здесь можно забыть обо всем: о работе, суете и даже о времени. Дом идеально подходит как для спокойного уикенда с семьей или друзьями, так и для проведения мероприятий, тренингов и корпоративных ретритов.
Несмотря на аскетичный стиль, дом предлагает полный набор удобств для комфортного проживания. В спальне предусмотрена стиральная машина, а в гостиной установлен камин — идеальный для уютных вечеров. В доме есть оборудованная кухня, где гости могут самостоятельно готовить, наслаждаясь видами на морское побережье через панорамные окна. Джакузи под открытым небом станет приятным дополнением к отдыху, особенно если хочется полностью расслабиться после долгой прогулки по пляжу.
Главное преимущество Ormsö Beach House — его расположение. Пляж буквально в нескольких шагах от дома.
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