ФОТО | Отдыхай в Эстонии: роскошный арендный дом на берегу моря для спокойного отпуска

Ormsö Beach House — это редкий для Эстонии дом, расположенный буквально у самого берега Балтийского моря. Здесь можно забыть обо всем: о работе, суете и даже о времени. Дом идеально подходит как для спокойного уикенда с семьей или друзьями, так и для проведения мероприятий, тренингов и корпоративных ретритов.

Несмотря на аскетичный стиль, дом предлагает полный набор удобств для комфортного проживания. В спальне предусмотрена стиральная машина, а в гостиной установлен камин — идеальный для уютных вечеров. В доме есть оборудованная кухня, где гости могут самостоятельно готовить, наслаждаясь видами на морское побережье через панорамные окна. Джакузи под открытым небом станет приятным дополнением к отдыху, особенно если хочется полностью расслабиться после долгой прогулки по пляжу.

Главное преимущество Ormsö Beach House — его расположение. Пляж буквально в нескольких шагах от дома.

Далее смотрите ТУТ.