ЭКСПЕРТ | Сколько денег нужно зарабатывать, чтобы купить дом своей мечты?(2)
Мечты многих людей связаны с жильем, и это справедливо, ведь большая часть их жизни проходит дома. Руководитель Центра кредитной компетенции Luminor Хелина Кикас рассчитала сумму, которая покрывала бы стоимость дома мечты для максимального количества людей в разных частях Эстонии, но при этом была бы доступной для значительной части населения.
Если искать универсальную цену, за которую можно купить желаемый дом в разных частях Эстонии, то она составляет около 240 000 евро.Опрос, проведенный в сотрудничестве с Norstat, показал, что 51% жителей Эстонии, планирующих покупку жилья, видят себя живущими в Таллинне или недалеко от него. Например, двухкомнатную квартиру в Ноблесснере или трехкомнатную квартиру в центре города можно купить за 240 000 евро. „Рядом с Таллинном примерно за четверть миллиона евро можно купить часть нового дома“, – говорит Кикас.
По ее словам, если вы не обязательно хотите жить близко к столице, то за 240 000 евро можно купить большой недавно построенный дом, за пределами Харьюмаа и крупнейших городов Эстонии, трехкомнатную квартиру в новостройке в центре Тарту или четырехкомнатный дом в недавно построенном многоквартирном доме в тартуском районе Карлова.
„Взяв сегодня 30-летний жилищный кредит на сумму 240 000 евро с первоначальным взносом 15%, вы будете ежемесячно выплачивать около 1000 евро. Чтобы претендовать на такой кредит, необходимо иметь минимальный ежемесячный чистый доход не менее 2500 евро или зарплату брутто около 3400 евро. Если брать кредит с партнером на двоих, то каждый должен получать зарплату брутто в размере около 1700 евро“.
Она подчеркнула, что эти расчеты основаны на предположении, что ежемесячные расходы человека минимальны. В действительности минимальный доход для получения конкретной суммы займа во многом зависит от образа жизни клиента и его реальных ежемесячных расходов. По словам Кикас, если учесть, что средняя брутто-зарплата в Таллинне в третьем квартале составляла 2307 евро, то жилье стоимостью 240 000 евро по карману значительному числу семей.
В ходе расчета, в соответствии с которым взнос в 1000 евро позволяет купить жилье стоимостью 240 000 евро, учитывается маржа по кредиту в размере 1,5%. „Точная маржа зависит от конкретного человека и может быть ниже или выше указанной. Прежде всего, она будет зависеть от его доходов и обязательств. Это также зависит от приобретаемой недвижимости, в частности от ее местоположения, состояния и цены. По регионам процентные ставки ниже в крупных городах, где больше новостроек. В районах, где рынок недвижимости менее активен, это отражается на процентных ставках“, – сказала она.
Еще одним важным фактором, влияющим на максимальную сумму кредита и ежемесячный платеж, является ставка Euribor. Кикас пояснила, что если при расчете соотношения кредита к стоимости дома стоимостью 240 000 евро исходить из текущих процентных ставок, то год назад такой же ежемесячный платеж позволил бы приобрести дом стоимостью лишь 200 000 евро.
„Если сравнить позапрошлый год с кредитами, которые мы выдавали в прошлом году, то средняя процентная ставка по выданным нами кредитам на покупку жилья снизилась примерно на 16%. Поскольку Euribor имеет тенденцию к снижению, вполне вероятно, что впредь процентные расходы для наших клиентов окажутся еще меньше“, – прогнозирует Кикас.