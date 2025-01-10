ЭКСПЕРТ | Сколько денег нужно зарабатывать, чтобы купить дом своей мечты?

Если искать универсальную цену, за которую можно купить желаемый дом в разных частях Эстонии, то она составляет около 240 000 евро.Опрос, проведенный в сотрудничестве с Norstat, показал, что 51% жителей Эстонии, планирующих покупку жилья, видят себя живущими в Таллинне или недалеко от него. Например, двухкомнатную квартиру в Ноблесснере или трехкомнатную квартиру в центре города можно купить за 240 000 евро. „Рядом с Таллинном примерно за четверть миллиона евро можно купить часть нового дома“, – говорит Кикас.

По ее словам, если вы не обязательно хотите жить близко к столице, то за 240 000 евро можно купить большой недавно построенный дом, за пределами Харьюмаа и крупнейших городов Эстонии, трехкомнатную квартиру в новостройке в центре Тарту или четырехкомнатный дом в недавно построенном многоквартирном доме в тартуском районе Карлова.

„Взяв сегодня 30-летний жилищный кредит на сумму 240 000 евро с первоначальным взносом 15%, вы будете ежемесячно выплачивать около 1000 евро. Чтобы претендовать на такой кредит, необходимо иметь минимальный ежемесячный чистый доход не менее 2500 евро или зарплату брутто около 3400 евро. Если брать кредит с партнером на двоих, то каждый должен получать зарплату брутто в размере около 1700 евро“.

Она подчеркнула, что эти расчеты основаны на предположении, что ежемесячные расходы человека минимальны. В действительности минимальный доход для получения конкретной суммы займа во многом зависит от образа жизни клиента и его реальных ежемесячных расходов. По словам Кикас, если учесть, что средняя брутто-зарплата в Таллинне в третьем квартале составляла 2307 евро, то жилье стоимостью 240 000 евро по карману значительному числу семей.