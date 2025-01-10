Стань бомжом и ешь голубей: как 25 лет назад готовились к „апокалипсису“ 2000 года
Когда в канун Нового 1999 года мы отсчитывали секунды до боя часов, наступление нового тысячелетия вызывало как радость, так и беспокойство. В течение нескольких месяцев эксперты по кибербезопасности предупреждали, что компьютеры, контролирующие все - от банковских счетов до ядерных арсеналов - могут быть сбиты с толку незнакомым годом „00“ на календаре. Последовавшую истерию назвали Y2K или „проблема 2000 года“, и некоторое время она доминировала в новостной повестке дня, пишет Delfi Dom&Sad.
Но никакого кибер-апокалипсиса не произошло: государственные и коммерческие структуры потратили годы и огромные суммы денег на активное предотвращение любых бедствий, хотя отдельные сбои все же были. Американские спутники-шпионы несколько дней работали ненадежно; один из видеомагазинов ошибочно посчитал, что копия триллера 1999 года „Дочь генерала“ просрочена на 100 лет, и выставил покупателю счет на 91 250 долларов за просрочку. Хуже всего то, что многие люди потратили хорошие деньги на руководства по выживанию в условиях Y2K и различные советы о том, как лучше пережить катастрофу, которую на некоторых интернет-форумах назвали „Конец света, каким мы его знаем“, или „TEOTWAWKI“.
В преддверии 25-й годовщины этого „несобытия“ посмотрите на 10 самых драматичных советов о том, как пережить всемирный коллапс, которые собрал Mental Floss.
Станьте странником
Вы можете подумать, что пережить „проблему 2000 года“ - это затаиться в доме, набитом припасами и оружием, но примите во внимание совет, который дал автор Кенн Абайго в выпуске журнала American Survival Guide за 1999 год. „Начните жизнь в бегах в качестве бомжа“, - писал Абайго. „Общество и его правительство будут заботиться о вас практически во всех отношениях, предоставляя вам убежище от бури, еду и воду, медицинскую помощь, одежду и поддержку. Они ничего не просят взамен и редко спрашивают ваше имя; почти никогда они не спрашивают и удостоверение личности. Они просто хотят протянуть вам руку помощи и чувствуют себя хорошо, делая это“.
Абайго также предложил несколько нетрадиционных решений проблемы нехватки пищи, отметив, что и белки, и голуби - ручные и „многие из них придут прямо к вам в руки за кусочком еды, и никто из них не ждет, что его поймают, заманят в ловушку или устроят на него охоту“.
Узнайте о семи врагах выживания
Y2K для многих представлял собой наихудший сценарий с точки зрения краха общества. В журнале Y2K Survival Handbook, посвященном концу тысячелетия, редакторы советовали простую стратегию: определите, что угрожает вашей безопасности, и устраните это. „Будьте готовы столкнуться с этими враждебными факторами: скукой, болью, жаждой, усталостью, перепадами температур, голодом и страхом“, - предупреждало издание. „Знание того, с чем вы столкнетесь, поможет вам выиграть битву за выживание“.
Найдите безопасный дом
Возможно, вы не считаете свой дом лучшим местом для проживания в ситуации апокалипсиса. Специалист по выживанию Дэйв Ли рассказал канадской газете Star-Phoenix, что безопасный дом может быть хорошим вариантом. „Вам нужен безопасный дом или убежище для выживания в таком месте, где текущий кризис не будет вам угрожать“, - сказал Ли. „Самый простой способ организовать безопасное место - это договориться с другом или членом семьи, находящимся на расстоянии от 100 до 150 миль, предпочтительно в другой местности“. Ли советует выбрать участок у воды с единственным подъездом по грунтовой дороге - и желательно с оружием.
Не выставляйте напоказ свои активы
По словам С.Ф. Томайчика, автора книги „101 способ пережить кризис Y2K“, тот, кто хорошо подготовился к Y2K, может привлечь тех, у кого нет средств. „Если вы не будете осторожны, вы можете случайно привлечь этих отчаявшихся и потенциально опасных людей в свой дом“, - пишет Томайчик. „Как? Запустив генератор, включив яркий свет и издавая звуки, ассоциирующиеся с современной цивилизацией“. Томайчик рекомендует носить старую одежду, не готовить на открытом воздухе и закрыть солнечные батареи.
Не предупреждайте свою семью о Y2K
Хотя распространять истерию по поводу „проблемы 2000 года“ было бы заманчиво, это не самая лучшая идея. По словам Джулиана Грегори, автора книги „What Will Become of Us? Counting Down to Y2K“, попытка предупредить других была бесполезным жестом. „Не пытайтесь предупредить всех о Y2K“, - говорится в книге. „Не рассказывайте всем, что вы думаете сделать для выживания в Y2K, и не ждите от них словесной поддержки, прежде чем начнете действовать. Принимайте решения, основываясь на фактах, а затем спокойно и последовательно готовьтесь“.
Продайте свои красивые вещи
В книге „Что с нами будет?“ цинично рассматривается вопрос о наличии предметов роскоши в эпоху после Y2K. „Продайте ненужные предметы роскоши, чтобы выручить дополнительные деньги“, - советует книга. „Вам понадобятся деньги, чтобы приобрести предметы, перечисленные в Приложениях“. (В книге перечислены медицинские принадлежности и ресурсы для ведения домашнего хозяйства).
Рассмотрите „альтернативные приборы“
Учитывая возможность отключения электричества, крайне важно продумать, как вы сможете обойтись без некоторых привычных кухонных удобств. В книге „Личное руководство по выживанию в условиях Y2K“ автор Майкл С. Хайатт приводил список альтернативных вариантов. У вас нет электрического консервного ножа? Воспользуйтесь ручным. Нет миксера? Попробуйте использовать неэлектрический ручной миксер. Нет холодильника? Хаятт советует покупать „продукты, которые не требуют охлаждения“. Теперь понятно, почему вам мог бы пригодиться ручной консервный нож.
Возьмите ведро
Хайатт предположил, что кризис Y2K может также предшествовать краху инфраструктуры по утилизации отходов. В случае если у вас не смывается унитаз, Хайатт рекомендовал „метод лопаты“ для уборки мусора. „В нем всего четыре ингредиента, - писал он, - пакет, унитаз, ведро и лопата“. Ведро должно использоваться для мочи, а туалет должен быть выстлан мешком, а его содержимое закопано в землю. (Отсюда и лопата). Хаятт также рекомендует обтянуть ведро шторкой для душа, чтобы уединиться, „если вы хотите устроиться с удобствами“.
Купите водяную кровать, чтобы можно было ее пить
Некоторые участники Y2K опасались, что компьютерные сбои могут привести к существованию в стиле Безумного Макса, когда не хватает предметов первой необходимости. По данным TIME, выживальщики Брюс и Диана Экхарт из Огайо, купили водяную кровать - не для роскоши, а для удобства хранения питьевой воды. „Надеюсь, мы не будем пить из моей кровати“, - сказала 11-летняя дочь Даниэль.
Используйте туалетную бумагу как валюту
В условиях, когда банковские учреждения и банкоматы находятся под угрозой, людям имеет смысл искать альтернативные валюты. Вместо золота и серебра выживальщик Y2K Гэри Норт рекомендовал запастись туалетной бумагой, чтобы обменивать ее на другие предметы первой необходимости. К этому совету прислушалась семья Хэд из Техаса, которая, как сообщается, закупила сотни рулонов туалетной бумаги и разложила их по всему дому.
Двухслойная бумага могла стать новой бумажной валютой, но это было не единственное предложенное решение. Райнер Штальберг, автор книги „Полная книга выживания“, предсказал, что алкоголь, наркотики, противозачаточные средства и предметы женской гигиены пригодятся для обмена, когда закончатся деньги - или когда вам нужно будет выплатить 91 250 долларов за просрочку по фильму „Дочь генерала“.