Стань бомжом и ешь голубей: как 25 лет назад готовились к „апокалипсису“ 2000 года

Но никакого кибер-апокалипсиса не произошло: государственные и коммерческие структуры потратили годы и огромные суммы денег на активное предотвращение любых бедствий, хотя отдельные сбои все же были. Американские спутники-шпионы несколько дней работали ненадежно; один из видеомагазинов ошибочно посчитал, что копия триллера 1999 года „Дочь генерала“ просрочена на 100 лет, и выставил покупателю счет на 91 250 долларов за просрочку. Хуже всего то, что многие люди потратили хорошие деньги на руководства по выживанию в условиях Y2K и различные советы о том, как лучше пережить катастрофу, которую на некоторых интернет-форумах назвали „Конец света, каким мы его знаем“, или „TEOTWAWKI“.

В преддверии 25-й годовщины этого „несобытия“ посмотрите на 10 самых драматичных советов о том, как пережить всемирный коллапс, которые собрал Mental Floss.

Станьте странником

Вы можете подумать, что пережить „проблему 2000 года“ - это затаиться в доме, набитом припасами и оружием, но примите во внимание совет, который дал автор Кенн Абайго в выпуске журнала American Survival Guide за 1999 год. „Начните жизнь в бегах в качестве бомжа“, - писал Абайго. „Общество и его правительство будут заботиться о вас практически во всех отношениях, предоставляя вам убежище от бури, еду и воду, медицинскую помощь, одежду и поддержку. Они ничего не просят взамен и редко спрашивают ваше имя; почти никогда они не спрашивают и удостоверение личности. Они просто хотят протянуть вам руку помощи и чувствуют себя хорошо, делая это“.

Абайго также предложил несколько нетрадиционных решений проблемы нехватки пищи, отметив, что и белки, и голуби - ручные и „многие из них придут прямо к вам в руки за кусочком еды, и никто из них не ждет, что его поймают, заманят в ловушку или устроят на него охоту“.

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