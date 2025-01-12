12.01.2025, 11:36
К концу недели шестимесячный Euribor немного подрос(1)
ФОТО: | Shutterstock
Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу текущей выросла выше 2,64%, пишет rus.err.ee.
По данным на 10 января, ставка составила 2,641%. Днем ранее она была еще выше - 2,649%.
Неделей ранее - 3 января - ставка составляла 2,554%.
На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.
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