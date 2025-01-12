К концу недели шестимесячный Euribor немного подрос

По данным на 10 января, ставка составила 2,641%. Днем ранее она была еще выше - 2,649%.

На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.