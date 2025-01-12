Недвижимость
12.01.2025, 11:36

К концу недели шестимесячный Euribor немного подрос

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу текущей выросла выше 2,64%, пишет rus.err.ee.

По данным на 10 января, ставка составила 2,641%. Днем ранее она была еще выше - 2,649%.

Неделей ранее - 3 января - ставка составляла 2,554%.

На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

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