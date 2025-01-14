Банк: в декабре был установлен своего рода рекорд по количеству заключенных договоров о жилищном кредите

По словам руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, декабрь на местном рынке жилищных кредитов, как правило, становится самым активным месяцем года. „Однако, такое большое общее количество заключенных договоров все же стало некоторой неожиданностью, ведь рождественские каникулы в этом году были длинными. В то же время, вполне понятно, что многие хотели поставить приятную позитивную точку в поисках нового дома, завершив его к концу года“, — прокомментировала итоги декабря Пехтер и добавила, что весь прошлый год можно смело назвать годом роста. „Если сравнить конец декабря с тем же периодом, например, прошлого года, то количество ходатайств о кредите теперь было на 39% больше, заключенных договоров – на 51% больше, а общий финансовый объем договоров был больше на целых 77%“, – сказала руководитель Bigbank, описывая тенденцию прошлого года на примере последнего месяца.

Средняя сумма кредита по договорам, подписанным в декабре, составила 138 592 евро, что на 12% ниже аналогичного показателя ноября, который стал рекордным месяцем. „Колебание средней суммы кредита от месяца к месяцу является довольно обычным явлением. Прежде всего, на нее влияет количество договоров сравнительно большого финансового объема в конкретный период“, — пояснила Пехтер.

Руководитель Bigbank ожидает, что начавшийся год будет годом продолжения роста, несмотря на повышение налога на прибыль и налога с оборота, которые однозначно негативно отразятся на семейных бюджетах. „При этом, с высокой долей вероятности, Euribor продолжит снижаться, что номинально уменьшит платежи по кредитам. Кредиты также станут дешевле в реальной стоимости, а это значит, что на сумму платежа по кредиту в будущем можно будет купить меньше вещей, чем сегодня“, – пояснила Йонна Пехтер, отметив, что, пока цена на недвижимость будет оставаться на текущем уровне, без сомнения, можно ожидать появления новых покупателей. „Однако, если смотреть на цены входящих, представляется маловероятным, что цены смогут оставаться на нынешнем уровне в течение длительного времени или будут расти не быстрее темпов общей инфляции“, – озвучила свой прогноз руководитель Bigbank.

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