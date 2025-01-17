Самые дешевые квартиры Эстонии: смотрите, какое жилье можно купить за среднюю месячную зарплату!
По данным Департамента статистики Эстонии, средняя месячная брутто-зарплата в третьем квартале прошлого года составила 1959 евро, то есть 1530 евро нетто.
Delfi Ärileht изучил, какие квартиры сейчас продаются на порталах недвижимости по цене 1530 евро. Выбор не очень — за среднюю нетто-зарплату продается всего две квартиры.
1. Однокомнатная квартира в Кивиыли – 1000 евро
В Кивиыли в Ида-Вирумаа продается однокомнатная квартира за 1000 евро. Квартира площадью 32 м2 расположена на четвертом этаже пятиэтажного дома, построенного в 1975 году. Квартире требуется санитарный ремонт.
2. Двухкомнатная квартира в Пюсси – 1200 евро
В городе Пюсси в Ида-Вирумаа квартирное товарищество продает двухкомнатную квартиру, расположенную на третьем этаже трехэтажного дома, построенного в 1974 году. Площадь квартиры 49,4 м2, окна выходят на юг и север, ванная и туалет раздельные, в доме центральное отопление. Квартира частично отреновирована.
Если увеличить цену продажи до средней брутто-зарплаты, то к этим вариантам добавятся еще три.
3. Двухкомнатная квартира в Тудулинна – 1700 евро
Судебный исполнитель продает на публичных торгах идеальную долю недвижимого имущества и объект особой собственности общей площадью 43,80 м2. Продается двухкомнатная квартира, расположенная на втором этаже двухэтажного дома 1968 года постройки. В настоящее время централизованное отопление отключено.
4. Двухкомнатная квартира в Кохтла-Ярве – 1700 евро
Министерство финансов продает на аукционе двухкомнатную квартиру в Кохтла-Ярве. Квартира площадью 36,7 м2 расположена на четвертом этаже четырехэтажного дома 1927 года постройки. В квартире отдельные комнаты и центральное отопление в доме.
5. Двухкомнатная квартира в Кохтла-Ярве – 1900 евро
Министерство финансов продает на аукционе двухкомнатную квартиру в Кохтла-Ярве. Квартира площадью 36,7 м2 расположена на 3 этаже четырехэтажного дома 1927 года постройки. В квартире отдельные комнаты, в доме централизованное отопление. В гостиной имеются признаки пожара, а квартира нуждается в ремонте.