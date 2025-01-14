ОПРОС | Жители Эстонии назвали главное препятствие для покупки собственного жилья

Руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен отметила, что согласно статистике Банка Эстонии, средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам сейчас снизилась до уровня, который наблюдался два года назад: „В этом году ожидается дальнейшее снижение процентных ставок Европейским центральным банком“. Все это значительно оживило наш рынок жилищного кредитования, и люди снова стали охотнее покупать жилье. Например, в ноябре, через пять месяцев после того, как Европейский центральный банк начал снижать процентные ставки, по данным Банка Эстонии объем жилищных кредитов в Эстонии составил 191 миллион евро – это на 44 миллиона евро больше, чем годом ранее“.

По словам Хакиайнен, недавний экспресс-опрос Citadele показал, что лишь 3% жителей Эстонии не считают владение собственным жильем важным, а для тех, у кого еще нет жилья, наибольшими препятствиями являются финансовые трудности. Для 24% причиной стал недостаточный доход, а для 19% – слишком высокий первоначальный взнос. „Однако 16% отметили, что наибольшим препятствием для них является неуверенность в будущем: молодые люди, в частности, еще не знают, где бы они хотели жить, куда их приведет жизнь или с кем они будут строить будущее“, - сказала Хакиайнен.

Тем не менее, она подчеркнула, что для решения вопросов, связанных с низким доходом или высоким первоначальным взносом, можно предпринять определенные шаги: „Обычно здесь нет быстрых решений, но вы всегда можете улучшить ситуацию, предпринимая небольшие шаги и становясь привлекательным клиентом для банка“.

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