ОПРОС | Жители Эстонии назвали главное препятствие для покупки собственного жилья(3)
Четверть жителей Эстонии утверждают, что основной причиной, мешающей им купить собственное жилье, является недостаточный доход. По мнению пятой части опрошенных, серьезным препятствием также является слишком высокий первоначальный взнос. Эксперт банка Citadele дает советы, как найти решения обеих проблем и стать более кредитоспособным в глазах банков.
Руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен отметила, что согласно статистике Банка Эстонии, средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам сейчас снизилась до уровня, который наблюдался два года назад: „В этом году ожидается дальнейшее снижение процентных ставок Европейским центральным банком“. Все это значительно оживило наш рынок жилищного кредитования, и люди снова стали охотнее покупать жилье. Например, в ноябре, через пять месяцев после того, как Европейский центральный банк начал снижать процентные ставки, по данным Банка Эстонии объем жилищных кредитов в Эстонии составил 191 миллион евро – это на 44 миллиона евро больше, чем годом ранее“.
По словам Хакиайнен, недавний экспресс-опрос Citadele показал, что лишь 3% жителей Эстонии не считают владение собственным жильем важным, а для тех, у кого еще нет жилья, наибольшими препятствиями являются финансовые трудности. Для 24% причиной стал недостаточный доход, а для 19% – слишком высокий первоначальный взнос. „Однако 16% отметили, что наибольшим препятствием для них является неуверенность в будущем: молодые люди, в частности, еще не знают, где бы они хотели жить, куда их приведет жизнь или с кем они будут строить будущее“, - сказала Хакиайнен.
Тем не менее, она подчеркнула, что для решения вопросов, связанных с низким доходом или высоким первоначальным взносом, можно предпринять определенные шаги: „Обычно здесь нет быстрых решений, но вы всегда можете улучшить ситуацию, предпринимая небольшие шаги и становясь привлекательным клиентом для банка“.
Откажитесь от дорогих кредитов или замените их более выгодными
При низком доходе многие вынуждены совершать крупные покупки с помощью кредитов и рассрочек. Хакиайнен рекомендует тщательно проанализировать эти кредиты и процентные ставки по ним: „Например, часто бывает выгоднее взять более крупный кредит в банке и погасить с его помощью несколько мелких, так как крупный кредит обходится дешевле, и в итоге вы платите меньше. Кроме того, при рассмотрении заявки на жилищный кредит банк учитывает и другие кредиты клиента. Если у человека много мелких кредитов, взятых на невыгодных условиях, это может говорить о его слабых финансовых навыках и о затруднительном положении, что снижает вероятность одобрения жилищного кредита“.
„Простой, но необходимый совет – пересмотреть свои расходы и подумать, можно ли как-то накопить на первоначальный взнос. Цели и потребности людей со временем меняются, поэтому имеет смысл регулярно анализировать свои траты и переоценивать их важность. Также для накопления нужной суммы можно использовать сберегательный счет или депозит, чтобы средства приносили проценты. Размещение денег на сберегательном счете помогает предотвратить снижение стоимости сбережений из-за инфляции. Это также показывает банку, что человек способен откладывать деньги“, - сказала Хакиайнен.
Если первоначальный взнос слишком велик, Хакиайнен советует рассмотреть возможность получения поручительства от KredEx: „С помощью такого поручительства первоначальный взнос, который обычно составляет 15% от стоимости недвижимости, можно уменьшить до 10% или даже 5%. Это особенно полезно для тех, кому трудно накопить крупную сумму, например, для молодых специалистов, только начавших карьеру, или многодетных семей“.
Экспресс-опрос по заказу банка Citadele в трех странах Балтии провела исследовательская фирма Norstat. Всего было опрошено 1500 человек.