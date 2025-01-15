ВИДЕО | Жители дома в Мустамяэ недовольны штрафами и оскорблениями от представителей КТ

В дом по адресу Вильде теэ, 87 „Зеркало“ приезжает уже во второй раз. Ранее это квартирное товарищество довольно интересным образом решало, кому из жильцов можно парковаться перед домом, а кому нет.

Также „Зеркалу“ рассказали, что правление товарищества хамит своим жильцам, а чуть что не так - грозит штрафами и даже выселением. И вот съемочная группа снова здесь.

Увы, конфликт жильцов и председателя товарищества - это для Эстонии не новость. Но здесь, похоже, происходит что-то такое, что и конфликтом-то назвать сложно. Если вдуматься в слова местных жителей, то здесь попахивает чем-то вроде тирании.

И штрафы в товариществе - самые разные.

Эва Блюмен не является членом правления квартирного товарищества. Она самый обычный собственник. Но с председателем Еленой Зубковой у нее что-то вроде тесной кооперации. И сразу видно, что она любит, чтобы в доме был порядок. Отсюда и все эти штрафы, о которых говорят жильцы.

Справедливости ради надо сказать, что Эва очень подкована в вопросах эстонского законодательства, и вместе с Еленой они явно радеют за свой дом. По крайней мере в том смысле, в котором они это понимают. А в 2021 году дом по адресу Вильде теэ, 87 даже удостоился специальной премии от Союза квартирных товариществ Эстонии как „Совместно действующее и вовлекающее жителей товарищество“.

Как заверили „Зеркало“ представители товарищества, никто здесь никого не оскорбляет. Ну и, уж конечно, никто никого не бьет и никому не угрожает. Разве что отправляют к Путину и Лукашенко тех, кто по-эстонски не говорит. Да и в целом, по мнению представителей товарищества, вся беда дома - в русскоязычных жителях, у которых то ли менталитет не тот, то ли из-за незнания госязыка они просто не могут разобраться, что к чему. Вот, дескать они, и поднимают бучу, от чего страдает образцовое товарищество.