Эксперт по недвижимости: количество арендных квартир сокращается, но цены остаются стабильными

По словам Игоря Хабала, малые инвесторы, в последние годы вкладывавшиеся в покупку квартир для сдачи в аренду, поняли, что 1-2 квартиры не приносят финансовой свободы, а они становятся скорее своего рода работой. „Бизнес аренды – это не пассивный доход, а ежемесячное управление недвижимостью. По большому счету, наиболее выгодной частью инвестиций в арендную квартиру является увеличение стоимости недвижимости с течением времени. В ситуации, когда цены продажи снова прошли дно и снова стали расти, а арендная плата не может расти теми же темпами, доходность останется низкой и в этом году, а интерес инвесторов к приобретению активов будет вялым“, — сказал Хабал.

„Эстонский рынок аренды недвижимости становится все более профессиональным, аналогично рынкам западных стран. Малые инвесторы, конечно же, не исчезнут, но их доля уменьшится. В то же время, будет расти влияние фондов недвижимости, которые строят дома для аренды, владеют сотнями квартир и пользуются услугами профессиональных команд, занимающихся управлением. Это повышает стоимость услуги аренды, но обогащает рынок. Например, в результате деятельности фондов недвижимости, на рынок выводится больше 3-х и 4-х комнатных квартир, которые раньше были в дефиците“, – добавил Хабал.

„В долгосрочной перспективе, доля арендаторов в Эстонии увеличится. Если сейчас почти 80% эстонцев являются собственниками недвижимости, то в будущем по этому показателю мы приблизимся к Западной Европе, где соотношение количества собственников и арендаторов более или менее сбалансировано. Образ мышления людей также меняется, и вместо того, чтобы определять дом как собственность, люди воспринимают его как ежемесячную услугу. С точки зрения ежемесячной платы, аренда в ближайшие годы будет дешевле чем владение процентов на двадцать“, — сказал Хабал.