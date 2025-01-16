Недвижимость
16.01.2025, 09:35

Euribor неожиданно вырос

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

Несмотря на то, что Европейский центральный банк неоднократно снижал процентные ставки и, вероятно, продолжит это делать, Euribor, тесно связанный с процентными ставками ЕЦБ, с начала января начал расти, пишет dv.ee.

Шестимесячный Euribor, опустившийся в начале января до 2,55%, в последние дни колебался в диапазоне 2,65-2,69%. Причину можно найти на рынке облигаций.

„Поскольку инвесторы стали менее уверены в перспективах инфляции, экономического роста еврозоны и политической ситуации, они требуют немного более высокой доходности по своим инвестициям в государственные облигации. Это, в свою очередь, влияет на рыночные процентные ставки“, – пояснил главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Он добавил, что фьючерсы на Euribor на год вперед также немного выросли.

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