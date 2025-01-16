Euribor неожиданно вырос

Шестимесячный Euribor, опустившийся в начале января до 2,55%, в последние дни колебался в диапазоне 2,65-2,69%. Причину можно найти на рынке облигаций.

„Поскольку инвесторы стали менее уверены в перспективах инфляции, экономического роста еврозоны и политической ситуации, они требуют немного более высокой доходности по своим инвестициям в государственные облигации. Это, в свою очередь, влияет на рыночные процентные ставки“, – пояснил главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Он добавил, что фьючерсы на Euribor на год вперед также немного выросли.