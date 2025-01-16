ФОТО | В центре Таллинна построят 16-этажную высотку стоимостью 54 млн евро

Stellar, который будет построен по адресу Тартуское шоссе, 15, привнесет новое городское качество, элегантную и достойную архитектуру в район Компасс, которые хорошо впишутся в окружающую среду. „Трудно представить себе для нового многоквартирного дома место, которое было бы так близко к центру Таллинна. Помимо всех удобств городской жизни, в Stellar также будет достаточно тишины и уединения“, — сказала Йоланта Юрга, руководитель Evernord Asset Management и основатель Evernord Group, подчёркивая, что этот проект ориентирован только на жилые помещения, ни одного офисного помещения в Stellar не будет. „Жильё в Stellar будет энергоэффективным и комфортным, возвращая людей в центр города, дом будет снижать экологический след за счет меньшего землепользования и более эффективной организации транспорта“, — добавила Йоланта Юрга.

В здании будут разные по количеству комнат и площади квартиры. От однокомнатных до пятикомнатных, от 30 до 160 квадратных метров, все квартиры просторные и светлые, с высокими потолками, большими окнами, террасами и балконами, придающими дому индивидуальность. При проектировании здания основной упор был сделан на экологичные и современные решения, которые соответствуют классу энергопотребления А и требованиям сертификата LEED Gold. „Экологичные строительные материалы и инновационные системы умного дома помогут создать приятный микроклимат в помещении, но при этом держать расходы под контролем“, — сказал Николай Крыжановский, исполнительный директор Novira Capital.