ФОТО | В центре Таллинна построят 16-этажную высотку стоимостью 54 млн евро(11)
Эстонская фирма развития недвижимости Novira Capital и занимающаяся управлением инвестициями фирма Evernord построят в самом центре Таллинна роскошный 16-этажный жилой дом Stellar стоимостью 54 миллиона евро, в котором будет 147 квартир. Партнер по строительству – Oma Ehitaja, строительные работы уже начались, и здание будет готово в июле 2027 года.
Stellar, который будет построен по адресу Тартуское шоссе, 15, привнесет новое городское качество, элегантную и достойную архитектуру в район Компасс, которые хорошо впишутся в окружающую среду. „Трудно представить себе для нового многоквартирного дома место, которое было бы так близко к центру Таллинна. Помимо всех удобств городской жизни, в Stellar также будет достаточно тишины и уединения“, — сказала Йоланта Юрга, руководитель Evernord Asset Management и основатель Evernord Group, подчёркивая, что этот проект ориентирован только на жилые помещения, ни одного офисного помещения в Stellar не будет. „Жильё в Stellar будет энергоэффективным и комфортным, возвращая людей в центр города, дом будет снижать экологический след за счет меньшего землепользования и более эффективной организации транспорта“, — добавила Йоланта Юрга.
В здании будут разные по количеству комнат и площади квартиры. От однокомнатных до пятикомнатных, от 30 до 160 квадратных метров, все квартиры просторные и светлые, с высокими потолками, большими окнами, террасами и балконами, придающими дому индивидуальность. При проектировании здания основной упор был сделан на экологичные и современные решения, которые соответствуют классу энергопотребления А и требованиям сертификата LEED Gold. „Экологичные строительные материалы и инновационные системы умного дома помогут создать приятный микроклимат в помещении, но при этом держать расходы под контролем“, — сказал Николай Крыжановский, исполнительный директор Novira Capital.
Помимо квартир, в Stellar будет дворовая территория с пышной зеленью, предлагающая разносторонние возможности для отдыха. „Двор с зонами отдыха и детской площадкой будет устроен таким образом, чтобы в нём были хорошие условия для времяпровождения на свежем воздухе как детей, так и для взрослых“, – сказал Крыжановский и добавил, что на расстоянии пешеходной прогулки есть несколько школ и детских садов, парков и спортивных сооружений, а также большое количество различных магазинов, ресторанов и кафе.
Архитектурное решение Stellar было разработано архитекторами Pluss Индреком Суйгусааром и Танно Таммессоном в сотрудничестве с архитекторами Meelis Press Architects.
Последний из наиболее известных совместных проектов Novira Capital и Evernord – Novira Plaza Riga – построенный в прошлом году в центре Риги бизнес-квартал класса А, который был назван проектом года в сфере недвижимости в Латвии, а фирма Novira Capital тогда же была названа девелопером года.