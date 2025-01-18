Маклер: „Покупатели недвижимости больше не боятся войны“(10)
Маклер Pindi Kinnisvara Антон Новиков сказал, что, хотя восстановление рынка потребовало определенного времени, сделки уже не отменяются, по крайней мере, по причине войны в Украине.
„За последние пять лет мы пережили достаточно различных кризисов, начиная с ковида и вплоть до стремительной инфляции, в число которых входила, естественно, и война. Если прежде многие покупатели недвижимости беспокоились также и о будущей безопасности, и по этой причине откладывали сделки на более поздний период, то сегодня эта причина отпала“, – пояснил Новиков.
„Нестабильность рынка, естественно, по прежнему сохраняется, и многие люди еще не могут приобрести подходящее для них жилье, однако причины этого носят экономический характер, и война более не приводится в качестве основной причины“, – добавил маклер.