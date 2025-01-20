Тенерифе, Дубай или Тарту? Инвесторы в недвижимость рассказали о своих предпочтениях

Кярт Лийвамяги, в инвестиционном портфеле которой есть и недвижимость на Тенерифе, призналась, что изначально не планировала покупать недвижимость на этом острове. Мысли, конечно, были, но основной фокус был на инвестициях в Эстонии. Однако планы изменились. „С начала мы с мужем думали подождать пять-семь лет перед тем, как инвестировать в зарубежную недвижимость, но затем спросили себя, что нам даст это ожидание?“

Но почему именно Тенерифе? Лийвамяги привлекли ограниченная площадь земельных участков на Канарах и высокий спрос на недвижимость. „Это также одно из немногих мест в Европейском Союзе, где тепло круглый год“, — радостно отметила она.

Лийвамяги рассказала, что другие страны она даже не рассматривала – хотя об Италии мысли были – поскольку Испания была более знакома. „Инвестирование за границу сопряжено с большими рисками и сложностями“, — предупредила она, упомянув о различиях в юридической среде и налоговой системе. Кроме того, необходимо учитывать различные местные обстоятельства, которые, по словам инвестора, невозможно отобразить в таблице Excel.

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