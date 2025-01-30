Ремонт и стройка
30.01.2025, 11:45

ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Что делать, если сосед самовольно проложил дорогу по моей территории?

 
Прийду Пярна
Частное владение.
Частное владение.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Читатель Maaleht интересуется, что делать, если на его участке сосед самовольно проложил дорогу.

„Владелец соседнего участка незаконно проложил дорогу на моем. При этом к участку соседей ведет историческая дорога, по которой он может добраться домой. Сосед заявил, что не хочет ухаживать за этой исторической дорогой и что ему проще пользоваться моей недвижимостью.

Существование этой так называемой дороги значительно снижает стоимость моей собственности. Как я могу воспрепятствовать использованию этой самовольной дороги?“, — спрашивает читатель.

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