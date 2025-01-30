ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Что делать, если сосед самовольно проложил дорогу по моей территории?

„Владелец соседнего участка незаконно проложил дорогу на моем. При этом к участку соседей ведет историческая дорога, по которой он может добраться домой. Сосед заявил, что не хочет ухаживать за этой исторической дорогой и что ему проще пользоваться моей недвижимостью.