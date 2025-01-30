30.01.2025, 11:45
ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Что делать, если сосед самовольно проложил дорогу по моей территории?
ФОТО: | Delfi Meedia
Читатель Maaleht интересуется, что делать, если на его участке сосед самовольно проложил дорогу.
„Владелец соседнего участка незаконно проложил дорогу на моем. При этом к участку соседей ведет историческая дорога, по которой он может добраться домой. Сосед заявил, что не хочет ухаживать за этой исторической дорогой и что ему проще пользоваться моей недвижимостью.
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