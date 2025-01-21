Шестимесячный Euribor опустился до самой низкой с начала января отметки

В понедельник, 20 января, она составила 2,619% - это самый низкий показатель с 6 января.

На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.