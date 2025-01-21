21.01.2025, 14:55
Шестимесячный Euribor опустился до самой низкой с начала января отметки
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Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, в начале текущей недели опустилась ниже 2,62%, пишет rus.err.ee.
В понедельник, 20 января, она составила 2,619% - это самый низкий показатель с 6 января.
На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.
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