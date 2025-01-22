Не хватает денег на первоначальный взнос при покупке жилья? Государство подставит плечо

Поручительство по жилищному кредиту, также известное как поручительство KredEx или Фонда предпринимательства и инноваций (EIS), предназначено в первую очередь для тех, кто хочет приобрести жилье и снизить свои обязательства по первоначальному взносу. По словам Кикас, это очень ценная возможность: „Поручительство – это важная поддержка, особенно для молодых семей, профессионалов и семей с детьми, которым может потребоваться некоторое время для накопления средств на собственное финансирование. Поскольку софинансирование очень важно при оформлении жилищного кредита и обычно составляет 15% от суммы кредита, поручительство ориентировано именно на эти группы населения“.

Поручительство поможет покрыть около 5-10% суммы кредита, давая банку гарантию, что в случае возможных трудностей с выплатами государство покроет оговоренную часть суммы кредита. Кроме того, поручительство способствует выбору экологически чистых проектов недвижимости, расположенных вдали от городских центров, с целью стимулирования возводимых там жилых районов.

При подаче заявки на получение поручительства по жилищному кредиту необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, необходимо оплатить единовременный взнос в размере 2-3% от общей суммы поручительства. „Хотя поначалу эта сумма может показаться дополнительным расходом, она гораздо меньше суммы кредита и должна быть уплачена только один раз“, – подчеркнула Кикас. Кроме того, следует учесть, что недвижимость, приобретенную с помощью поручительства, нельзя сдавать в аренду, поскольку поручительство предназначено только для приобретения личного жилья, а не жилья для инвестиционных целей. Если недвижимость будет использоваться в качестве залога для новых кредитов, это должно быть заранее согласовано с EIS.