Не хватает денег на первоначальный взнос при покупке жилья? Государство подставит плечо
Покупка жилья может оказаться непростой задачей, если у вас нет достаточного капитала. Для того чтобы отсутствие первоначального взноса не помешало реализовать мечту о собственном жилье, государство предлагает поручительство по жилищным кредитам. Руководитель Центра кредитной компетенции Luminor Хелина Кикас объясняет, для кого и при каких условиях подходит это решение.
Поручительство по жилищному кредиту, также известное как поручительство KredEx или Фонда предпринимательства и инноваций (EIS), предназначено в первую очередь для тех, кто хочет приобрести жилье и снизить свои обязательства по первоначальному взносу. По словам Кикас, это очень ценная возможность: „Поручительство – это важная поддержка, особенно для молодых семей, профессионалов и семей с детьми, которым может потребоваться некоторое время для накопления средств на собственное финансирование. Поскольку софинансирование очень важно при оформлении жилищного кредита и обычно составляет 15% от суммы кредита, поручительство ориентировано именно на эти группы населения“.
Поручительство поможет покрыть около 5-10% суммы кредита, давая банку гарантию, что в случае возможных трудностей с выплатами государство покроет оговоренную часть суммы кредита. Кроме того, поручительство способствует выбору экологически чистых проектов недвижимости, расположенных вдали от городских центров, с целью стимулирования возводимых там жилых районов.
При подаче заявки на получение поручительства по жилищному кредиту необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, необходимо оплатить единовременный взнос в размере 2-3% от общей суммы поручительства. „Хотя поначалу эта сумма может показаться дополнительным расходом, она гораздо меньше суммы кредита и должна быть уплачена только один раз“, – подчеркнула Кикас. Кроме того, следует учесть, что недвижимость, приобретенную с помощью поручительства, нельзя сдавать в аренду, поскольку поручительство предназначено только для приобретения личного жилья, а не жилья для инвестиционных целей. Если недвижимость будет использоваться в качестве залога для новых кредитов, это должно быть заранее согласовано с EIS.
Однако от поручительства можно отказаться, если финансовое положение улучшится. „Если финансовое положение заемщика улучшилось или стоимость недвижимости выросла, кредит может быть погашен досрочно на сумму поручительства или поручительство может быть прекращено на основании экспертной оценки недвижимости“, – говорит руководитель Центра кредитной компетенции Luminor.
Стоит отметить, что поручительство по жилищному кредиту не влияет на условия кредитования и кредитоспособность заемщика. Банки поощряют его использование, поскольку оно повышает финансовую уверенность клиентов и дает целевой группе возможность приобрести недвижимость. Однако следует помнить, что меньший собственный взнос означает больший ежемесячный платеж по кредиту. „По возможности стоит увеличить собственный взнос, чтобы снизить ежемесячные обязательства по кредиту. Тем не менее, поручительство является важным инструментом для государства, позволяющим многим семьям и молодым специалистам сделать первый шаг к жилью своей мечты“, – добавила Кикас.