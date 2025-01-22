В Таллинне построят новый спортивный клуб

По словам вице-мэра Мадле Липпус, перед началом разработки детальной планировки участка Тяхеторни проводились обсуждения и анализ целесообразных услуг и способов их размещения возле жилых домов. „Рядом с участком Тяхеторни расположены имеющие высокую природоохранную ценность лес и болото Харку, а также ландшафтный заповедник Нымме-Мустамяэ, которые активно посещают местные жители. Благодаря планировке в районе могут появиться новые возможности для спорта и здоровья. Цель планировки – создать ориентированное на местное сообщество многофункциональное здание, где будут предоставляться услуги для любителей спорта“.

Планировка охватывает земельный участок площадью 0,23 гектара. При проектировании здания, запланированного на участке, необходимо учитывать те же строительные требования, которые установлены в общей планировке Нымме для жилых домов. Архитектурное решение спортивного и оздоровительного клуба должно гармонировать с окружающей средой района, а объем здания должен быть разделен на отдельные части и учитывать приватность соседей. Площадь фундамента трехэтажного дома должна составлять не более 270 м². Планировочное решение соответствует общей планировке района Нымме.

Эскизный проект предусматривает размещение здания на угловом участке, открывая фасад как к улице Тяхеторни, так и к улице Койтметса. Чтобы обеспечить приватность соседей, не предусмотрено создание больших окон в сторону соседних участков. Здание расположено на стороне участка, выходящей на улицу, чтобы оставить максимально возможное расстояние до соседей.

После утверждения детальной планировки Таллиннский департамент городского планирования и управа района Нымме организуют публичную презентацию детальной планировки, где все заинтересованные смогут поделиться своим мнением и предложениями.

С материалами детальной планировки можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок ТУТ.

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