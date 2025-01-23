Рынок недвижимости в Тарту: спрос на аренду падает, покупателей интересуют пригороды
В 2025 году рынок недвижимости в Тарту находится в водовороте противоречивых трендов. Жилая недвижимость сохраняет стабильность, но рынок аренды столкнулся с резким спадом спроса, а коммерческая недвижимость по-прежнему борется с низкой активностью, пишет dv.ee.
Член правления и руководитель продаж тартуского бюро компании Uus Maa Кристи Тобрелутс отметила, что в начале войны в Украине спрос на рынке аренды в Тарту резко вырос, поскольку многие беженцы искали жилье. Теперь же доля прибывающих украинцев значительно снизилась. Это привело к тому, что прежний дефицит арендного жилья частично превратился в избыток, особенно в сегменте более дешевых объектов, признала Тобрелутс.
„Многие владельцы, которые ранее успешно сдавали в аренду небольшие или более скромные квартиры, часто выбираемые украинскими беженцами, теперь сталкиваются с трудностями в поиске новых арендаторов“, – пояснила Тобрелутс. По ее словам, на рынке аренды возникла конкуренция: владельцам приходится предлагать скидки, корректировать цены или мириться со стоящими пустыми квартирами.