Рынок недвижимости в Тарту: спрос на аренду падает, покупателей интересуют пригороды

Член правления и руководитель продаж тартуского бюро компании Uus Maa Кристи Тобрелутс отметила, что в начале войны в Украине спрос на рынке аренды в Тарту резко вырос, поскольку многие беженцы искали жилье. Теперь же доля прибывающих украинцев значительно снизилась. Это привело к тому, что прежний дефицит арендного жилья частично превратился в избыток, особенно в сегменте более дешевых объектов, признала Тобрелутс.