ЭКСПЕРТ | Почему страхование дачи или арендуемого жилья обходится дороже?

„Страхование дач действительно стоит дороже, поскольку загородный дом, остающийся без присмотра, увеличивает риск того, что мелкая проблема перерастет в серьезную. В постоянном жилье владелец может быстро заметить и устранить возникшие неполадки. К тому же загородные дома обычно расположены в отдалении от крупных городов или в сельской местности, где доступ к пожарной охране или полиции зачастую затруднен. По этим причинам средний размер ущерба на дачах значительно выше, чем в домах для постоянного проживания, что обычно и приводит к более высокому страховому взносу“, – объяснила менеджер по продукту страхования жилья в Seesam Kindlustus Дагмар Гилден.

Загородные дома подвержены угрозам как от штормов, так и от пожаров

По словам Гилден, на дачах наиболее распространены повреждения, вызванные прорывом труб и последующими утечками воды. Если владелец дачи забудет осенью слить воду из труб, то из-за зимних холодов трубы могут замерзнуть и лопнуть. Ущерб обычно становится заметен лишь весной, когда загородный дом начинают готовить к летнему сезону. Несмотря на отсутствие нижних соседей, чье имущество могло бы быть залито водой, ущерб от крупных протечек, по опыту компании Seesam, порой достигает 15 000 евро.

По статистике ущерба для загородных домов, в тройку наиболее частых причин также входят кражи и повреждения от штормов.

„Многие владельцы дач запирают газонокосилки, велосипеды и другие ценные вещи на несколько замков, но в зимний период, когда районы становятся безлюдными, воры могут действовать практически без помех. Чаще всего взламывают именно подсобные постройки. Из них уносят инструменты и технику, которые легче продать“, – отметила Гилден.

Штормы часто приводят к повреждениям крыш, что, в свою очередь, вызывает повреждения от воды внутри здания.