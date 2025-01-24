ЭКСПЕРТ | Что делать, если вы больше не можете выплачивать жилищный кредит?

Банк имеет право в исключительном порядке расторгнуть кредитный договор, если платежи оказываются частично или полностью просрочены в течение не менее трех месяцев. Расторжение договора означает, что банк взыскивает весь остаток по кредиту, включая непогашенные проценты и пени за просрочку. Начисление процентов будет прекращено, а проценты за просрочку платежа продолжат начисляться на весь остаток кредита. К сожалению, штраф за просрочку платежа превышает обычную процентную ставку. В договорах жилищного кредита для этого в основном используется установленная законом ставка, которая с 1 января 2025 года составляет 11,15%.

Чтобы этого избежать, важно открыто общаться с банком и совместно искать решения. Например, банки отправляют своим клиентам напоминания о непогашенных платежах по кредитам на ранней стадии задолженности. Если же кредит не выплачивают второй месяц подряд, банки выясняют причины возникновения задолженности. Помимо процентов за просрочку платежа, которые начисляются на сумму основного долга, вам, скорее всего, придется заплатить и за обработку задолженности. Худшее, что можно сделать в этом случае – игнорировать звонки и электронные письма банка. Такое поведение в итоге способно привести к ситуации, когда у банка не останется иного выбора, кроме как расторгнуть кредитный договор и начать продажу залога с помощью судебных исполнителей.

Однако если совершенно очевидно, что связанные с конкретным жильем расходы будут непосильными даже в отдаленном будущем, следует искать постоянные решения. Отказ от имеющегося жилья в пользу меньшего и более дешевого, безусловно, является неудобным и трудным решением для многих, но зачастую это единственно правильный выбор. Если заемщик не в состоянии предпринять такие действия самостоятельно, столкнувшись с постоянными трудностями клиента с выплатами, банк может принять решение о продаже залогового имущества по кредиту. Последний вариант не выгоден ни банку, ни заемщику.

Если у вас возникли трудности с оплатой или есть риск их возникновения, самое главное – немедленно обратиться в выдавший кредит банк. Совместно с вами проанализировав ситуацию, банк сможет предложить варианты облегчения графика платежей, включая различные виды платежных отпусков.

Практика показывает, что клиенты, которые избегали общения с банком, готовы сделать все, чтобы не допустить продажи своего жилья лишь только после того, как банк уже расторгнул договор. К сожалению, в этот момент найти конструктивные решения уже гораздо сложнее. Однако Coop Pank обычно предоставляет владельцу жилья возможность самостоятельно осуществить продажу и делает это с помощью судебного исполнителя только в тех случаях, когда других вариантов не осталось. Условия, которые должны соблюдать владельцы при продаже выступающего в качестве залога имущества, заранее согласовываются между банком и должниками.

Почему не стоит привлекать судебных исполнителей?

Продажа жилья через судебного исполнителя является для должника максимально невыгодным решением. Во-первых, исполнитель должен получить за свою работу вознаграждение в соответствии с положениями закона. Сумма вознаграждения вычитается из суммы, полученной от продажи залогового имущества, и может составлять тысячи евро. Во-вторых, цена недвижимости, продаваемой через исполнителя, обычно значительно ниже, чем она была бы при продаже на открытом рынке. Продажа через исполнителя происходит на аукционе, где цена совместно определяется банком и исполнителем. На первом аукционе актив выставляют на продажу по ожидаемой рыночной цене. Если продать его по этой цене не удалось, цена будет снижаться с каждым последующим аукционом. За продающуюся из-за долгов недвижимость покупатели стремятся заплатить меньше. Поэтому может случиться так, что при продаже через судебного исполнителя вы недополучите тысячи, если не десятки тысяч евро.

Когда залоговая недвижимость по кредиту продана, из ее стоимости в первую очередь будет покрыта комиссия судебного исполнителя. Затем выплачивается остаток кредита, проценты и штраф за просрочку платежа. Если у других кредиторов есть ипотечные кредиты или залоговые права в отношении недвижимости, оставшаяся сумма покроет их долги. Если после этого что-то останется, сумма будет переведена на счет бывшего владельца жилья.

Если полученные от продажи деньги не могут быть использованы для погашения всей задолженности, банк предоставит возможность погасить оставшуюся часть долга в соответствии с согласованным графиком платежей. Если должник не согласен, для взыскания долга банк обратится в суд. С этого момента взыскивать задолженность будет судебный исполнитель, что повлечет за собой дополнительные расходы в виде государственных пошлин и гонораров исполнителю.

Поэтому, если у вас возникли трудности с оплатой, обязательно следует немедленно обращаться в банк. Если заемщик готов сотрудничать с банком, даже сложные ситуации можно разрешить наиболее выгодным для всех сторон способом.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить