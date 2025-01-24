Маклер: на вторичном рынке недвижимости квартиры по выгодной цене не найти

„Основная проблема нашего рынка квартир в том, что продавцы еще не осознали изменений рынка и того, где находится правильный ценовой предел“, – пояснила Демин в подкасте радио Äripäev „За квадратными метрами“.

„Если бы как покупатели, так и продавцы понимали, где находится правильный ценовой предел, это помогло бы активизировать рынок“, – добавила она.

Маклер отметила, что количество сделок растет и уверенность возвращается, однако рост цен в этом году не превысит 3-4%. По ее оценке, часть бывших инвесторов и перекупщиков вынуждены смириться с новой ситуацией, при которой прежние объемы бизнеса больше не оправдывают себя.

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