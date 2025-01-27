Euribor, рынок недвижимости и война ‒ практические рекомендации экспертов

Руководитель Bigbank Eesti и инвестор Йонна Пехтер отметила, что с наибольшей вероятностью Euribor в этом году все же снизится, вопрос лишь в том, с какой скоростью. Она сказала, что изменения процентной ставки связаны с инфляционными показателями за январь-февраль, и сослалась на сообщение Европейского центрального банка, который предполагает до четырех снижений ставки в этом году. В то же время она подчеркнула, что окончательное решение будет зависеть прежде всего от инфляции: „Если инфляция в первые месяцы года останется около 2%, то Euribor может опуститься до уровня 2% или немного ниже к лету. Однако если рост цен сохранится на уровне 2,7-2,8%, снижение Euribor будет более медленным“.