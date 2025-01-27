Euribor, рынок недвижимости и война ‒ практические рекомендации экспертов(2)
„Я три года назад купил дом на Сааремаа и совсем не жалею“, – привел пример из личной жизни эксперт по безопасности Райнер Сакс в ходе дискуссии на конференции Инвестора Тоомаса, где обсуждалась взаимосвязь между войной, Euribor и недвижимостью, пишет dv.ee.
Руководитель Bigbank Eesti и инвестор Йонна Пехтер отметила, что с наибольшей вероятностью Euribor в этом году все же снизится, вопрос лишь в том, с какой скоростью. Она сказала, что изменения процентной ставки связаны с инфляционными показателями за январь-февраль, и сослалась на сообщение Европейского центрального банка, который предполагает до четырех снижений ставки в этом году. В то же время она подчеркнула, что окончательное решение будет зависеть прежде всего от инфляции: „Если инфляция в первые месяцы года останется около 2%, то Euribor может опуститься до уровня 2% или немного ниже к лету. Однако если рост цен сохранится на уровне 2,7-2,8%, снижение Euribor будет более медленным“.
Исполнительный директор Liven Андеро Лаур представил совершенно другую точку зрения: „Если вы планируете купить недвижимость для инвестиций или для себя, на самом деле не имеет большого значения, будет ли Euribor на процент выше или ниже. Если он растет, то с высокой вероятностью растет и стоимость недвижимости. Если он снижается, у покупателя остается больше средств благодаря меньшему ежемесячному платежу“.