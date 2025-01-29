„Нам не надо: умрем через два года“. Хотят ли жители Эстонии утеплять свои дома?

„Сделаешь реновацию, возьмешь кредит, а через три-четыре года начнется война“, – описывает член правления пяти девятиэтажных домов в Нарве Виктор Рогов типичные страхи жителей панелек в Ида-Вирумаа, когда речь заходит о том, чтобы взять кредит на реновацию.

„Больше всего они боятся, конечно, самого кредита. Цены выросли, пенсии не увеличиваются, из всего высчитывают налоги, – рассуждает он. – Поэтому многие считают, что зимой они кое-как проплатят, зато летом счета будут ниже. А если взять кредит, то его придется выплачивать круглый год“.