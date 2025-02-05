Владельцы боятся регистрировать арендаторов в своем жилье. Обоснованы ли эти страхи?

“Несмотря на то, что все жители Эстонии обязаны следить за тем, чтобы данные о их месте жительства в регистре народонаселения были правильными, некоторые арендодатели колеблются, давать им разрешение на регистрацию или нет“, — комментирует Сурмай.

„Регистрация не дает никаких прав собственности, но она является важной информацией для государственных органов о том, по какому адресу найти человека или в каком объеме местному самоуправлению предоставлять услуги жителям“, — поясняет она.

При заключении договора аренды уведомление о месте жительства можно подать двумя способами:

1. Заполнить предусмотренную форму вместе с согласием владельца (подписью);

2. Заполнить предусмотренную форму и приложить копию договора аренды (без согласия собственника жилого помещения).

„Оба варианта регистрации законны, но всегда лучше, если собственник жилья даст свое согласие. Такая договоренность исключает возможные недоразумения и показывает, что стороны совместно договорились об условиях“, — поясняет Сурмай.

Если арендатор регистрируется на основании договора аренды без согласия собственника, он должен учитывать, что это может негативно повлиять на доверительные отношения с собственником жилья. Владелец может в любое время подать заявление о прекращении действия регистрации лица, что может создать арендатору неудобства, например, привести к потере льгот, предоставляемых местными самоуправлениями.

По словам Ирины Сурмай, она всегда объясняет собственникам, что регистрация не опасна и не дает арендатору права собственности на жилье. „Владелец может обратиться в местное самоуправление с просьбой изменить внесенные в регистр народонаселения данные о месте жительства арендатора, если речь идет о жилом помещении, принадлежащем владельцу, и арендатор не имеет права использовать его в качестве своего места жительства после истечения срока действия договора. Подать ходатайство можно не выходя из дома в электронной среде регистра народонаселения“.

После этих объяснений владельцы понимали положение вещей и шли навстречу арендаторам, говорит маклер.