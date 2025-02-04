Арендатор в шоке: „хозяин приходил в квартиру в мое отсутствие и рылся в вещах!“

Пользователь Reddit опубликовал пост под заголовком: „Что делать, если хозяин пришел в квартиру во время моего отсутствия и рылся в ящиках?“

Пользователь пишет: „Я уехал на месяц, о чем арендодатель знал. Во время поездки я получил с домашней камеры уведомление о том, что кто-то находится дома. Через нее я увидел, как он (хозяин квартиры — ред.) роется в моих ящиках. Можно ли сделать что-то еще, кроме как просто поговорить с ним? Видеодоказательство имеется“.

Мы обратились к Rendin, одной из крупнейших в Эстонии платформ по недвижимости, с просьбой прокомментировать поведение арендодателя, и они подтвердили, что такое поведение незаконно.

„Неприкосновенность жилища является конституционным правом каждого человека. При этом не имеет значения, проживает в жилище собственник или арендатор. Арендованное жилье — это дом арендатора, куда посторонним лицам (включая владельца жилья) без разрешения входить нельзя“, — комментирует специалист по маркетингу Rendin Бритта Йоханна Анном.

Визит необходимо согласовать с арендатором

Она добавляет, что арендодатель может посещать сдаваемое в аренду имущество только в том случае, если посещение было предварительно согласовано с арендатором, либо в исключительных случаях, когда есть основания полагать, что имуществу арендодателя или соседей может быть нанесен значительный ущерб.

„Такие исключительные случаи могут включать, например, наводнение, пожар или другие ситуации, требующие немедленных действий для предотвращения увеличения ущерба или опасности для людей и имущества“, — поясняет Анном.

Наличие исключительных обстоятельств должно определяться исходя из каждого конкретного случая. Если арендодатель войдет в сдаваемое в аренду помещение без согласия арендатора, у арендатора есть основания в экстренном порядке расторгнуть договор аренды, а также обратиться в полицию.