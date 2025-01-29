Построенный под Тарту необычно большой дом на две семьи вызывает у местных жителей вопросы

Еще 20 лет назад вокруг пятиэтажных панельных и частных домов в Тырванди в волости Камбья простирались поля, но теперь поселок разросся во все стороны.

Осенью там открылась новая школа, а несколько лет назад были реконструированы детский сад и библиотека. В поселке также появились промпарк и ряд новых жилых районов. Один из них – жилой район Сайалилле с несколькими улицами и крошечными парными домами с сопутствующей инфраструктурой.

В 2023 году выяснилось, что между одноэтажными домами будет построено одно двухэтажное здание. Дом своими размерами выделялся уже во время строительства. Если площадь одной квартиры в домах района составляет около 100 кв. метров, то в доме по адресу Сайалилле, 37, на одну семью, по бумагам, приходится 400 кв. метров и 12 комнат.

Несмотря на возражения и вопросы местных жителей, в мае прошлого года здание получило разрешение на эксплуатацию как дом на две семьи.

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