ВИДЕО | В новой квартире в Таллинне возникли проблемы с гарантийным ремонтом(3)
В новой квартире Галины в столичном районе Хааберсти по всей стене текла вода. Но с гарантийным ремонтом возникли проблемы, которые в итоге все-таки удалось решить, передает программа „Зеркало“ на ETV+.
В домах, построенных по последнему слову строительной техники, сталкиваются со старыми проблемами.
„Мы заселились два года назад, и сразу начались проблемы. Был разбитый кафель. Нам меняли двери. Затем у нас затопило маленькую комнату. В розетку сверху затекала вода. Я обо всем этом сообщила строителям в фирму Astlanda Ehitus“, - рассказала живущая в квартире Галина.
И мало того, что сама розетка внутри уже ржавая и вся окислившаяся, так ведь через эту самую розетку вода добралась и до проводки в стене.
Любой школьник знает, что вода и провода несовместимы. И такое соседство чревато последствиями, которые не заставили себя долго ждать.
„Когда включили лампу в комнате, хрустальные висюльки все разорвались. И стекло просто упало на внука. Хорошо, что он лежал лицом вниз. Если бы лежал лицом вверх, стекло могло попасть ему в глаза, и он бы на всю жизнь остался инвалидом“, - отметила Галина.
Конечно, на самом деле никто точной причины не может знать наверняка. Быть может, просто лампа была бракованная? Но то, что вода внутри стены наносит ощутимый вред, это очевидно.
Народная мудрость подсказывает „Зеркалу“ - что сделано плохо, то нужно переделать. Тем более, что большинство озвученных проблем, кажется, легко устранимы.
„Но застройщик - Astlanda Ehitus - нас игнорирует. Сначала полный игнор был. Они вообще ничего не хотели делать. Потом в декабре 2024 года я пошла в главный офис предприятия и спросила про гарантийный ремонт, ведь срок гарантии заканчивается. Мне ответили, что делают гарантийные ремонты как раз после завершения срока гарантии“, - рассказала Галина.
А если после окончания срока гарантии скажут: „Извините, но гарантия-то уже закончилась?“ Да и вообще, как-то слегка некомфортно ждать какого-либо срока с взрывающимися люстрами и дырами в стене. Правда, строительная фирма прислала своего субподрядчика - некую женщину-строителя, которая и обнаружила все эти недостатки. Но причину всего происходящего достоверно так и не установили, а значит и не устранили.
В результате Галина почти месяц должна была жить в другом месте, пока ее собственная новая квартирка затянута в полиэтилен в ожидании гарантийного ремонта. И ведь Галина не единственная, кому так „повезло“ в этом доме.
В этом доме активное квартирное товарищество, которое со своей стороны тоже прилагает все возможные усилия, чтобы жители дома все-таки добились своего гарантийного ремонта.
И проблемы не только внутри дома, но и снаружи. То бетон потрескался, то двери наружные уже ржавчиной покрылись, то монтажная пена с пенопластом торчат на улицу. В фирме Astlanda Ehitus встречаться с „Зеркалом“ не захотели, но в своем письменном ответе заверили, что никто от гарантийного ремонта не отказывается и совсем скоро все будет хорошо.
„В ответ на ваши вопросы сообщаем, что OÜ Astlanda Ehitus не уклоняется от выполнения гарантийных обязательств и затягивает их исполнение без необходимости. Сразу после завершения гарантийного периода и получения списка претензий по квартирам мы составим план действий, согласуем сроки с владельцами квартир и устраним все дефекты. Для этого и существует гарантийный период, чтобы выявить возможные недостатки и устранить их без дополнительных затрат для покупателей. Указанные вами недостатки являются единичными случаями, которые были проверены и признаны не представляющими угрозу для жизни и здоровья людей, а также не препятствующими использованию жилого помещения“, - заявили в Astlanda Ehitus.
В фирме-продавце - Domus Kinnisvara - „Зеркалу“ подтвердили, что условие, согласно которому, гарантийные работы будут осуществлены после окончания срока гарантии, было прописано в нотариальном договоре. Да и вообще это нормальная практика - собрать все несущественные недостатки в одну кучу и устранить их одним махом. А если случилось что-то серьезное, то все тут же готовы отреагировать.
Как и всегда, в этой ситуации ключевую роль играют детали. Причина, почему вода оказалась между стенами, ведь до конца так и не выяснена. Если вода, например, попала в полости панелей во время строительства и больше ее внутри не становится, то это действительно относительно рядовая ситуация. Но если новая вода постоянно проникает в конструкции, то реагировать необходимо незамедлительно.
Согласно эстонскому законодательству, на гарантийный ремонт тоже действует своя гарантия. Если во время гарантийного срока, например, поменяли какую-то трубу или покрасили стену, то гарантия на эти элементы конструкции как бы обнуляется и она снова составляет два года. И на недостатки, причина которых кроется в плохом качестве строительства, можно жаловаться и после гарантийного срока. Правда уже, скорее всего, через суд.
Сейчас как раз наступает последний момент для всех, кто купил недвижимость у Kotermaa Arendus OÜ, чтобы подать свои претензии, ведь эта фирма находится в процессе ликвидации. И когда процесс завершится, обращаться со своими проблемами будет просто некуда. В воздухе запахло жареным.
Но запах жареного все же сменился на аромат победы. Выяснилось, что в случае с квартирой Галины строитель все же в полном объеме выполнил свои гарантийные обязательства, и теперь в квартире можно спокойно жить.
Галина довольна, ведь мокрую стену действительно не просто зашпаклевали и покрасили сверху, а оставили открытой на неделю. Она полностью высохла, строители убедились, что новая вода больше нигде не появляется, и только после этого конструкции были снова закрыты. Все было сделано как надо, все договорные обязательства со стороны строителя выполнены.
Подробнее смотрите в видеосюжете.