ВИДЕО | В новой квартире в Таллинне возникли проблемы с гарантийным ремонтом

В домах, построенных по последнему слову строительной техники, сталкиваются со старыми проблемами.

„Мы заселились два года назад, и сразу начались проблемы. Был разбитый кафель. Нам меняли двери. Затем у нас затопило маленькую комнату. В розетку сверху затекала вода. Я обо всем этом сообщила строителям в фирму Astlanda Ehitus“, - рассказала живущая в квартире Галина.

И мало того, что сама розетка внутри уже ржавая и вся окислившаяся, так ведь через эту самую розетку вода добралась и до проводки в стене.

Любой школьник знает, что вода и провода несовместимы. И такое соседство чревато последствиями, которые не заставили себя долго ждать.

„Когда включили лампу в комнате, хрустальные висюльки все разорвались. И стекло просто упало на внука. Хорошо, что он лежал лицом вниз. Если бы лежал лицом вверх, стекло могло попасть ему в глаза, и он бы на всю жизнь остался инвалидом“, - отметила Галина.

Конечно, на самом деле никто точной причины не может знать наверняка. Быть может, просто лампа была бракованная? Но то, что вода внутри стены наносит ощутимый вред, это очевидно.

Народная мудрость подсказывает „Зеркалу“ - что сделано плохо, то нужно переделать. Тем более, что большинство озвученных проблем, кажется, легко устранимы.

„Но застройщик - Astlanda Ehitus - нас игнорирует. Сначала полный игнор был. Они вообще ничего не хотели делать. Потом в декабре 2024 года я пошла в главный офис предприятия и спросила про гарантийный ремонт, ведь срок гарантии заканчивается. Мне ответили, что делают гарантийные ремонты как раз после завершения срока гарантии“, - рассказала Галина.

А если после окончания срока гарантии скажут: „Извините, но гарантия-то уже закончилась?“ Да и вообще, как-то слегка некомфортно ждать какого-либо срока с взрывающимися люстрами и дырами в стене. Правда, строительная фирма прислала своего субподрядчика - некую женщину-строителя, которая и обнаружила все эти недостатки. Но причину всего происходящего достоверно так и не установили, а значит и не устранили.