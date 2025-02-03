БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Как за десять лет изменились цены на квартиры в городах Эстонии?

Портал недвижимости City24.ee проанализировал наиболее интересные изменения цен в крупных населенных пунктах, в общей сложности в 47 городах.

Самый большой рост цен

„Наиболее значительный рост цен на квартиры за последние десять лет произошел в небольших районах, где в 2015 году цены были очень низкими“, — прокомментировала руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

„Например, Йыгева совершил большой скачок — со средней цены в 157 евро за квадратный метр до 556 евро, то есть рост цен составил 254 процента. То же самое с ценами на квартиры в Хаапсалу, Элва и Абья-Палуоя, где они выросли на 232, 205 и 223 процента соответственно“.

Хорошим примером роста цен являются двухкомнатные квартиры в Элва, средняя стоимость которых в 2015 году составляла 543 евро за квадратный метр, а в 2024 году — уже 1648 евро. Таким образом, рост цен составил 203 процента.

Значительный рост цен также зафиксирован в Таллинне, Тарту и Пярну. Средняя цена квадратного метра квартир в Таллинне выросла с 1549 евро до 2997 евро, или на 93 процента, а в Тарту — с 1221 евро до 2473 евро, или на 102 процента. В Пярну цены выросли с 884 евро до 2072 евро (рост 134 процента). Эти города, конечно, всегда были привлекательны как для инвесторов, так и для покупателей жилья, поэтому рост цен здесь не стал сюрпризом.

Регионы с небольшим ростом цен

Хотя в большинстве городов наблюдался значительный рост цен, в некоторых местах цены выросли незначительно. В Нарве средняя стоимость квадратного метра квартир за десять лет выросла всего на 20 процентов, что является одним из самых низких темпов роста во всей Эстонии. Выделяется и Силламяэ, где средние цены за квадратный метр даже снизились — с 316 евро до 301 евро.

Небольшой рост цен зафиксирован также в Палдиски, Йыхви и Кохтла-Ярве. Условия жизни в этих городах хоть и улучшились, однако проблемы с занятостью и сокращение численности населения, по-видимому, сдерживают рост.